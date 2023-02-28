Malatya'daki Buhara Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması tamamlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde bulunan Buhara Apartmanı'nın enkazında kalan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde çökme riskine karşı ara verilen ve güçlendirme yapıldıktan sonra yeniden başlayan arama kurtarma çalışmalarında binanın yükünü hafifletmek için tıraşlama yapıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve komando birlikleri ile diğer birimlerin ortak yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altında kalan Bedihi Kış'ın (29) cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce enkaz altından çıkarılan Kış'ın cenazesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla Buhara Apartmanı ile aynı sokaktaki Çeçen Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, baba Abdusamet Kış (68) ile anne Bediha Kış (62) sabaha kadar ateş başında arama kurtarma çalışmalarını takip etti.





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