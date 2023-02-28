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Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ilaç hizmeti veriyor

AA

Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ilaç hizmeti veriyor

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ/FİKRET DELAL - Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından Malatya'da meslek dayanışması sergileyen afetzede ve gönüllü eczacılar, kurulan sahra eczanesinde ücretsiz ilaç hizmeti veriyor.

Türk Eczacıları Birliğince depremden etkilenen illerde oluşturulan sahra eczanesinde geçici eczane hizmetiyle ilaç temini sağlanıyor.

Bu çerçevede Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu 4 konteyner, depolama ve dinlenme alanının da yer aldığı 6 çadır kuruldu. Depremzede ve farklı illerden gelen gönüllü eczacılar, büyük bölümünü meslektaşlarının bağışladığı ilaç ve malzemelerle hizmetini sürdürüyor.

Ayrıca Doğanşehir Devlet Hastanesindeki sahra eczanesinde de depremzedelere ve hastalara hizmet veriliyor.

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mahsun Gıyak, AA muhabirine, kendisiyle birlikte yönetimdeki 4 kişinin eczanesinin yıkıldığını söyledi.

İkinci depremde içeriden çıktıktan bir dakika sonra eczanesinin bulunduğu binanın yıkıldığını anlatan Gıyak, daha sonra sahra eczanesinde görev yapmaya başladığını dile getirdi.

Gıyak, çevre illerdeki gönüllü eczacıların, tabiri caizse koşarak buraya geldiğini vurgulayarak, "Hemen ilk günden itibaren sağlık hizmetini vermeye başladık. Zaten ilk gün depremin etkisiyle hepimizin başında nasıl yapacağız düşüncesi vardı. Eczacılarımız gelerek çadırları kurdular ve ilaç hizmetini verdiler." dedi.

Kimi eczacıların 10-15 gün burada kaldığını, çadır ve araçlarda yattığını belirten Gıyak, "Şükürler olsun ki biz ettiğimiz yeminin gereği olarak ilaç hizmetini hiçbir şekilde aksatmadık. Daha sonra her gelen ekibimiz zaten üç gün boyunca değişiyor. Farklı illerden 14-15 kişi geliyorlar." diye konuştu.

Belli hastalık ve problemlere yönelik ilaç tedariklerini sağladıklarına işaret eden Gıyak, gelemeyenler için de özellikle çadırlara ilaç ulaşımını da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Gıyak, Malatya'da 20'ye yakın eczanenin komple yıkıldığını, 30'un üzerinde de ağır hasarlı eczane olduğunu dile getirdi.

- "Bütün eczacılar bu işin içinde, hepsi gönüllü"

Eczacı Odası Sivas Temsilciliğinden Erdoğan Arpaç ise 14 gündür Malatyalı eczacı dostlarına yardımcı olduğunu, buranın koordinasyonuna katkı sağladığını aktardı.

Sırayla eczanelerden 14 kişilik ekibin üç gün burada çalıştığını dile getiren Arpaç, eczacıların ilaçların tasnifi ile vatandaşa ilaç hizmetini yerine getirdiği bildirdi.

Arpaç, buradaki görevlerinin halkı ilaçsız bırakmamak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kronik' dediğimiz tansiyon, şeker, astım gibi ilaçlara ihtiyacımız kalmadı. Bunlar oldukça fazla var. Akut ihtiyaçlarımız antibiyotik, soğuk algınlığı, ağrı kesici tableti, kreminde yavaş yavaş sıkıntı çıkmaya başladı. Biz bir hafta, 10 gün daha devam etmeyi düşünüyoruz. Malatya'da 80'e yakın eczanemiz açıldı, hizmet veriyor ama gece nöbetlerinde problem var. İnsanlar gece tek başına ışık, ısı yok, pek kalmak istemiyorlar. Daha çok geceye ağırlık veriyoruz."

Arpaç, "Bütün eczacılar bu işin içinde, hepsi gönüllü. Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz ama yılmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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