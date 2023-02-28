Malatya'daki depremde enkazdan çıkarılan baba ve kızından "hasarlı eve girmeyin" çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'daki depremde enkazdan çıkarılan baba ve kızından "hasarlı eve girmeyin" çağrısı

AA

Malatya'daki depremde enkazdan çıkarılan baba ve kızından "hasarlı eve girmeyin" çağrısı

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Malatya'daki hasar gören evlerinden eşya almak isterken depreme yakalanan ve ekiplerin çalışması sonucu binanın enkazından sağ çıkarılan baba ve kızı, hasarlı evlere girilmemesi çağrısında bulundu.

Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan evlerin bazıları, dün Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Şeyhbayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın 4'üncü katındaki hasarlı evlerine eşya almak için giren 57 yaşındaki Aziz Deliktaş ve 25 yaşındaki kızı Şeyma da dünkü depremde enkaz altında kaldı.

Ekiplerin binanın enkazında arama kurtarma çalışması sonucu sağ çıkarılan baba kızın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Üç çocuk babası Aziz Deliktaş, AA muhabirine, çevrede herkesin eşyalarını alması üzerine eve geldiklerini söyledi.

Evde depreme yakalandıklarını anlatan Deliktaş, "Kızım yatak odasındaydı ve 'Baba sallanıyoruz' dedi. Ben de 'Kızım bana doğru gel' dedim. Banyoya girdik. Mesafe azdır diye 'belki kurtulabiliriz' dedim. Diğer odalar biraz büyük. Bizi Allah kurtardı. O an kızıma sarıldım. Biz o sıra ayaktaydık. Dolap ayaklarımızın üstüne düştü. Sonra yere düştük. Kızımla birlikte o sırada ağladık." dedi.

Deliktaş, "Neredesiniz" diye seslenen ekiplere 4'üncü kattaki banyoda olduklarını söylediklerini dile getirerek, "Devletimizden ve bütün ekiplerden Allah razı olsun. Biz 2,5 saat ordaydık, bizi oradan kurtardılar." diye konuştu.

- "Herkes benim gibi şanslı da olamaz"

Depremzedelere hasarlı evlere girmemesi yönünde çağrıda bulunan Deliktaş, şunları kaydetti:

"Çadırda veya taşın üstünde yatın ama binalara girmeyin. Hasarlı olan binalara hiç girmeyin. Ben bunu yaşadım. 'Benim evimde hasar yok' diye yine girmeyin. Aç kalın ama yine girmeyin. Ben o 2,5 saate neler yaşadım, onu gelin bana sorun. 25 yaşındaki kızım yanımdaydı. Enkazda, 'Allah'ım ben yaşımı gördüm, ne olur kızımı bağışla' diye dua ettim. Ben binaya girdim sağ çıktım ama herkes benim gibi şanslı da olamaz. Buna da şükürler olsun. Allah bizi kurtardı. Dışarı çıkınca yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Benden önce kızım çıktı, yaklaşık 10 dakika sonra da ben çıktım. Köyünüze, akrabalarınıza veya deprem olmayan illere gidin. Allah devletimizden ve sağlıkçılarımızdan ve diğer ekiplerimizden razı olsun. Altının da trilyonun da olsa girmeyin. Ben bir ceket bir pantolon için girdim. Alacak durumumuz da vardı ama olan oldu."

- "Kesinlikle ağır hasarlı binalara girmeyin"

Şeyma Deliktaş ise 6 Şubat'taki ilk depreme evlerinde anne ve babasıyla yakalandıklarını, dışarı çıktıklarını ve bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

İkinci depremde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle köye gittiklerini anlatan Deliktaş, "Geri gelip eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alalım dedik. Babamla dün ikimiz yukarı çıktık. Annemi yukarı çıkartmadık, iyi ki de çıkartmamışız. Yukarı çıktıktan sonra 10 dakika içinde deprem oldu. Bir anda her yer yerle bir oldu." dedi.

Deliktaş, "Eşyaymış, malmış, şuymuş, buymuş kesinlikle ağır hasarlı binalara girmeyin." ifadesini kullandı.

Enkaz altından "Kurtarın bizi" diye bağırdıklarını anlatan Deliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimi yukarıya doğru kaldırdım. Ekipten birisi gördü. O anda zaten kazı çalışmaları başladı. Üstümüzde üç tahta vardı. O tahtaları çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. 2-2,5 saat içinde bizi çıkardılar. Resmen bir mucizeydi. Enkazdayken sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Bana yastık verdiler, başımı yastığa koydum ve başımı hiç kaldıramadım. Yukarıdakilere 3-4 kere 'bizi kurtarın' diye bağırdım. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Baygın değilim ama gözüm kapalı şekildeydi."

Enkazın altında 10-15 dakika kaldığını zannettiğini belirten Deliktaş, kurtarıldığı için Allah'a şükrettiğini dile getirerek, "Hiç çıkamayacağım sandım çünkü belimin ortasına kiriş düştü. Belim çok ağrıyordu ama Allah'a şükür geldik. Şimdi de ayağımı, sağ bacağımı hissetmiyorum ama sıkıntı yok çok şükür, geçecek." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir'de depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Doğanşehir'de depremzedelerin ihtiyaçları ...
Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ilaç hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ...
Malatya'daki fuar merkezi "yaşam alanı" olarak depremzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER Malatya'daki fuar merkezi "yaşam alanı" olarak ...
Malatya'daki Buhara Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya'daki Buhara Apartmanı enkazında arama ...
5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER 5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın ...
Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi
YEREL HABERLER Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ...
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (9)
YEREL HABERLER Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı ...
(Görüntülü)MALATYA?DAKİ DEPREM, EV VE İŞ YERİ KAMERALARINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA?DAKİ DEPREM, EV VE İŞ YERİ ...
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (8)
YEREL HABERLER Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı ...
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı ...
Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi sağ kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir ...
(Görüntülü)Zafer Mahallesi&#039;ndeki Buhara ve Gürbüzbey apartmanlarında arama çalışmaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Zafer Mahallesi'ndeki Buhara ve ...
(Görüntülü)GÜRBÜZ APARTMANI ENKAZINDA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ İLE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÜRBÜZ APARTMANI ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA 5 FARKLI ADRESTE ARAMA-KURTARMA YAPILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA 5 FARKLI ADRESTE ...
Malatya'da öğrenci yurdunda kalan depremzedelere yerinde sağlık hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Malatya'da öğrenci yurdunda kalan depremzedelere ...
(Görüntülü) Soykan Meydanında bulunan 3 katli simitçi depremde çöktü, enkazdaki vatandaşlar canlı çıkarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soykan Meydanında bulunan 3 katli simitçi ...
Depremde hasar gören evlerinden eşya almak isteyen baba ve kızı enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören evlerinden eşya almak isteyen ...
(Görüntülü)- Çöşnük Mahallesi&#039;nde çöken binada arama kurtarma devam ediyor (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü)- Çöşnük Mahallesi'nde çöken binada ...
(Görüntülü) Şeyhbayram Mahallesi&#039;nde baba ve kızı enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şeyhbayram Mahallesi'nde baba ve ...
(Görüntülü) Çöşnük Mahallesi&#039;nde çöken binada arama kurtarma devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çöşnük Mahallesi'nde çöken binada ...
(Görüntülü) YEŞİLYURT&#039;TAKİ 5.6&#039;LIK DEPREMDE BİNALARIN YIKILMA ANI KAMERADA -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) YEŞİLYURT'TAKİ 5.6'LIK DEPREMDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.