Malatya'daki yerel gazeteler depremin ardından yeniden yayım hayatına başladı

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da, yerel gazeteler yeniden yayımlanmaya başlandı.

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte kamu binaları dahil çok sayıda binanın hasar gördüğünü anımsattı.

Gazete, televizyon ve radyoların da ağır hasar aldığını anlatan Güner, "Malatya basını da enkaz altında kaldı. Medya-İş'in gönderdiği çadırda 18 gün yerel basın ulusal basınla görev yaptı. Büyükşehir Belediyesinin önerisiyle Malatya Kent Konseyi binası birinci katında yerel basını bir araya getirdik. Yerel gazetelerde çalışanların evleri yıkıldığından, kalacak yerleri bulunmadığından burada faaliyetlerini sürdürmekte." diye konuştu.

- "Teknik cihaz desteğinde bulunmaya davet ediyoruz"

Güner, yerel gazetelerin, her gün bir gazetenin yayımını kararlaştırdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla yerel gazeteler yayıma başladı. Busabah gazetesi bugün çıktı. Yarın Yeni Malatya, sonrasında sırasıyla Net Haber, Sonsöz ve Malatya Söz gazeteleri dönüşümlü olarak yayım hayatını başlayacak. Gazeteleri toparlamakla basın çalışanlarını da sisteme adepte etmeye çalışacağız. Burada görev yapan ajans binaları da ağır hasar aldı, dışarıda geçici çözümlerle çalışmaları yürütmek zorundayız. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ortak hareket ederek, güçlerimizi birleştirerek, gazeteleri günlük yayımlanır hale getirmeye ve internet basınını da belli bir aşamaya getirmeye kararlıyız."

Kentte uydudan yayın yapan iki televizyon kanalının binalarının da zarar gördüğünü bildiren Güner, "Biri konteynerde diğeri ise telefonla yayıncılık yapmayı planlıyor. 14 radyo ise yayın yapamıyor, onları da yayına hazırlama noktasında çalışmalarımız var. Bu konuda yurt içi ve dışındaki hayırseverlerin Malatya basınına teknik cihaz desteğinde bulunmaya davet ediyoruz. Bütün cihazlar kullanılamaz durumda." şeklinde konuştu.

- "Medya-İş'in çadırı ile İletişim Başkanlığının karavanı iyi geldi"

Busabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut da gazetelerinin bulunduğu binanın depremler nedeniyle ağır hasar gördüğünü kaydetti.

Kentteki hayat şartlarının herkes için zor olduğuna dikkati çeken Davut, "Bu şehrin yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz. Diğer illerimizin de. Malatya'da basın çalışanları zor günler yaşıyor, bugünlerin altından hep beraber kalkacağız. Busabah gazetesinin depremden sonraki ilk sayısını çıkardık. Gazetemizin baskısını günler sonra görünce sevindik, 5 gazete var, hafta içi her gün biri yayımlanacak." ifadesini kullandı.

Davut, görevlerinin başında olduklarının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizi bırakmadan, kente daha da bağlanarak, vatandaşları bilgilendirme görevimizi şartlar zor olsa da yapıyoruz. Üzerimize düşen görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Depremden sonraki ilk günlerde Medya-İş'in kurduğu çadır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının karavanı inanılmaz iyi geldi bize. Gidecek, çalışacak iş yerimiz yoktu, çadırda ve karavanda çalıştık."

Davut, gazetelerini Adana'da bastırdıklarını da sözlerine ekledi.

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