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Enkazdan çıkarılan kedileri "Nane" için İzmir'den Malatya'ya döndüler

AA

Enkazdan çıkarılan kedileri "Nane" için İzmir'den Malatya'ya döndüler

MALATYA (AA) - KEMAL ÖZDEMİR/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinden etkilenen Malatya'daki bir enkazdan sarsıntının 20'nci gününde kurtarılarak tedavi edilen kedi, İzmir'den gelen sahibine teslim edildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'daki 7 katlı bina yıkıldı. Enkazdan 25 Şubat Cumartesi günü çıkartılarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na getirilen kedinin tedavisi tamamlandı.

Depremde evi hasar gördüğü için ailesiyle İzmir'e giden ve ismi "Nane" olan kedisi için yaklaşık 1200 kilometre uzaklıktan gelen İlhan ailesi, barınaktaki yetkililerden kedilerini teslim aldı.

Eşi Hatice İlhan (42) ile Malatya'ya gelen Murat İlhan (51), AA muhabirine, deprem sırasında Malatya'da Turan Emeksiz Caddesi Kıbrıs Apartmanı'nda oturduğunu söyledi.

İlk depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü ve ikinci depremde yıkıldığını anlatan İlhan, "İlk depremde kedimiz içeride olduğunu bildiğimiz halde kanepelere saklandığını düşünerek aradık ama bulamadık ama neticede içerde olduğunu biliyorduk. İlk depremin ardından evden çıktık ve bir süre dışarıda bekledik. O esnada zaten ikinci deprem oldu ve evimiz yıkıldı. Yıkıldıktan sonra evimizi kontrol ettik. Etrafta pati izleri gördük, bunun üzerine muhtemelen çıktı diye düşündük." dedi.

İlhan, depremin 4. günü İzmir'e gittiklerini ve televizyonda çıkan her haberde kedileri Nane'den bir iz aradıklarını söyledi.

Evin enkazının kaldırılışı esnasında Malatya'daki yetkililere irtibat numarasını verdiğini, kedilerinin ölü veya canlı bulunması anında bilgilendirilmesini istediklerini ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Evin enkazının kaldırıldığı anda haberlerde kedinin kurtarıldığını gördük. Bunun üzerine İzmir'den kedimizi almak için Malatya'ya geldik. Evimiz her ne kadar yıkılmış olsa da kedimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Kedi kızımın kedisi. Kızım şimdi İzmir'de, kedisi bulunduğu için çok mutlu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine de teşekkür ederiz. Kedimiz bizim sesimizi duyar duymaz hemen tanıdı. Kucağımıza aldığımızda patileri ile bizlere sarılarak yalamaya başladı."

- "Nane'nin kaybolması kızımın sürekli aklına geliyor ve ağlıyordu"

Hatice İlhan da kedilerini çok özlediğini ve ayrı geçirdikleri günlerde bir türlü mutlu olamadıklarını aktardı.

Aradan geçen zamanda kedilerinin kendilerini unuttuğunu ve tanımayacağını düşündüklerini söyleyen İlhan, "Barınağa geldiğimizde görür görmez tanıdı bizi. Hemen kucağıma gelip yalamaya başladı. Biz çok özlemiştik onu. Biz daha önce enkaz kaldırma ekipleri ile itfaiye ekiplerine kedimizin enkaz altında olabileceğini bildirmiştik. Daha sonra evimizin enkazından bir kedinin çıktığını söylediler ve fotoğraflarını attılar. Çok sevindik." dedi.

Hatice İlhan, depremin kendilerini çok sarstığını ve psikolojilerinin de bozulduğunu ifade etti.

Bir yandan yıkılan evlerine üzüldüklerini ve eski hayatlarını özlediklerini aktaran İlhan, şöyle konuştu:

"Depremde evimizi kaybettik, hatıralarımız, anılarımız enkaz altında kaldı. Sonrasında kedimiz de kaybolunca çok üzüldük. Nane'nin kaybolmasıyla üzüntümüz arttı, daha çok üzüldük. Kedimiz kaybolduğu için kaç gündür yemek yiyemiyorduk. Çok özlemiştik onu. O bizimle birlikte sofraya otururdu. O ailemizin bir ferdiydi. Hiçbir şeyimiz kalmadı ama çok şükür bütün aile bir aradayız. Nane'nin kızımla ilişkileri çok güzel. Nane'nin kaybolması kızımın sürekli aklına geliyor ve ağlıyordu. 3 gündür çok mutlu. Neşemiz yerine geldi. Şimdi kedimizi kızımıza kavuşturmak için yola çıkıyoruz."

- "Bir hayvanı daha sahibine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Sabri Kartal ise deprem sonrası çok sayıda kedi ve köpeğin evsiz kaldığını belirtti.

Bir canlıyı sahibine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bir hayvanı daha sahibine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. 70-80 civarında kedimiz var. Hayvanların durumları gerçekten içler acısı çünkü bu hayvanlar hiç kucaktan inmemiş hayvanlardı. Bugün burada mağdurlar. İnşallah dileğim o ki bütün hayvanlar tekrar sahiplerine kavuşurlar. Eski düzenimizi belki bulamayız ama yeniden başlarız. Nane geldiğinde ciddi sağlık sorunları vardı. Tabii psikolojik olarak çökmüştü hayvan. Barınağa gelir gelmez tedavisine başladık. Şu an hayati tehlikeyi atlatmıştır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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