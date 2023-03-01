Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.

Bakan Ersoy, kent merkezindeki Beşkonaklar bölgesindeki depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kent merkezindeki Ataköy, Paşaköşkü mahallelerini ziyaret eden Ersoy, Selçuklu Çadır Kenti'ne geçerek, depremzedelerle bir araya geldi, yetkililerden çadır kentin son durumu hakkında bilgi aldı.

Ersoy, temasları kapsamında Hanımın Çiftliği Mahallesi Bağlar Sokak ile Şeker Fabrikası çadır kentinde de incelemelerde bulundu.



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