Evi yıkılan "Kepçeci Ali" mahallesindeki depremzedelerin yardımına koştu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evi yıkılan kepçe operatörü Ali İlter, mahallesindeki afetzedelere yardım etmek için büyük özveri gösteriyor.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda ev ve kayısı ambarı yıkıldı, enkaz altında insanlar kaldı.

Çevresinde "Kepçeci Ali" olarak tanınan Ali İlter'in de evi yıkılmasına rağmen aile büyüklerini otomobiline bindirdikten sonra iş makinesini alıp vatandaşlara ulaşmaya çalıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının olduğu günlerde enkazdan 3 kişinin sağ kurtarılmasını sağlayan İlter, bugünlerde ise vatandaşların kayısı kurularının molozların altından kepçeyle çıkarılması için yoğun çaba gösteriyor.

Günlerce uykusuz kalarak mahallesi için büyük fedakarlık gösteren 40 yaşındaki İlter, AA muhabirine, ilk depremde ailesinde olumsuz bir durum olmadığını, daha sonra mahalle merkezine geldiğini söyledi.

Mahallelinin sakinleştiğini ve evine gittiğini, il merkezinden de depremden korkarak gelenlerin olduğunu belirten İlter, evinde olduğu sırada ikinci depremin meydana geldiğini anlattı.

- "Yetiş Ali"

İlter, arabaya geçtiklerini ve ailesini sakinleştirdikten sonra mahalleyi dolaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanlar beni aradı, 'Ali buraya yetiş, şu enkazda kaldı' dedi. Direkt kepçeye bindim, yetişebildiğim kadar insanlara yetişmeye çalıştım. Önceliği ses gelen yerlere verdim. 'Canlılara bakalım' dedim. O şekilde bir çalışma yaptık. 4 kişi olan binadan bir kişiyi canlı çıkarttık, o da vefat etti. Bir binada da iki kişiyi çıkarttık. Cenazelerimizi çıkartıp defin işlemlerini yaptım. Sonra AFAD ekipleri geldi, onlarla da 1-2 gün çalıştım. Bir başka köy var, orada bir insan çıkarttık. Halen köyde insanların traktörleri, kayısıları enkaz altında. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."

- Kendi eşyaları enkaz altında

Malatya halkının büyük bölümünün kayısıyla geçindiğini, insanların ürün için büyük emek verdiğini belirten İlter, "Ne kurtarırsak o kar. Giden gitti. Önemli olan bu insanlar kayısılarını kurtarsın ki belki dertlerine çare olur." dedi.

Henüz kendi evindeki eşyaları kurtarmak için çalışmaya başlamadığını anlatan İlter, şunları kaydetti:

"Kendi evimde belki kurtaracağım eşyalarım var. Onlara bile el atamıyorum. Kayısı daha önemli. Ben bir buzdolabı, çamaşır makinesinin peşine düşemem. İnsanların emekleri daha önemli. Benim de kayısım enkaz altında kaldı. Bahçe evimdeki ambar da yıkılmıştı. Orayı 9'uncu gün çıkarabildim. Mahalledeki evim de yerle bir oldu."

- "Ali İlter ağlayarak insanlara koşup yardım etmeye çalıştı"

Mahalle halkından Erkan Kırteke ise ilk depremde mahallelerinde fazla can kaybı olmadığını ifade etti.

Kırteke, ikinci depremde her yerin toz duman olduğunu, binaların yıkıldığını, insanların çığlıklarının duyulduğunu belirterek, "Her tarafta enkaz altında kalan insanlarımız vardı. Kendi imkanlarımızla koştuk. Tek kepçesi olan arkadaşımız Ali İlter ağlayarak insanlara koşup yardım etmeye çalıştı. İnsanları ellerimizle, kazmayla kürekle tüm köylüler kendi imkanlarıyla çıkarttı." diye konuştu.





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