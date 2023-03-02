Malatya'da depremzede çocuklar eğlenceli etkinlikler sayesinde moral buldu

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da oluşturduğu etkinlik alanında afetzede çocukların yüzünü güldürüyor.

Ekipler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi yanında oyun ve eğlence alanı kurdu. Depremlerden etkilenen çocuklar burada müzik eşliğinde oyun oynuyor, ses yarışmasında eğlenceli vakit geçiriyor.

Langırt, mini futbol, boyama gibi etkinliklere de katılan çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram ediliyor. Çizgi film karakterlerinin kostümleriyle sahneye çıkanlar çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler de veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağatay Çiftçi, AA muhabirine, tiyatrodaki gönüllü oyuncular ve Kültür Daire Başkanlığındaki personelle yaklaşık 6 gündür sahada olduklarını söyledi.

Çiftçi, çocuklara moral motivasyon olması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Tiyatro gösterileri yapıyoruz, çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Animasyon gösterileri ve oyun parklarıyla sahadayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi şu anda Hatay'ın Antakya ilçesinin altyapısı için uğraşıyor. Biz de çocuklar için en azından acılarına bir nebze de olsa su serpmek amacıyla sahaya çıktık." dedi.

- "Az da olsa unutturmaya çalışıyoruz. "

Çocukların psikolojisini düzeltmek için çabaladıklarını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"İlk başta kendim, 'Doğru zamanda mı bunu yapıyoruz, birazcık daha ertelesek mi?' diye düşünmüştüm ama gerçekten çocukların buna ihtiyacı var. Eğlenmeye, gülmeye ihtiyacı var çünkü zaten evlerine veya çadıra döndükleri zaman hayatın gerçekleriyle yüz yüze geliyorlar. Az da olsa bunu unutturmaya çalışıyoruz. Bir saat de olsa 10 dakika da olsa biraz uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Allah sabır versin onlara. Umarım geçer gider, hafızalarında biz kalırız."

Evleri yıkıldığı için fuar merkezinde kalan 11 yaşındaki Abdülmalik Toktamış da etkinlikler sayesinde çok güzel vakit geçirdiğini anlatarak, "Bize oyun oynatmak için gelmişler. Oyun oynadığımız için çok mutluyuz. Bize hediye verdiler, futbol oynadık." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Hulut Habib de güzel hediyeler aldıklarını belirterek, çok eğlendiklerini dile getirdi.





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