Ünlü isimler Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

MALATYA (AA) - İletişim Başkanlığı koordinesinde ünlü isimlerden oluşan 16 kişilik ekip, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Ses sanatçısı Züleyha Ortak, yapımcı Banu Ergin, içerik üreticisi Nursen Şenyurt, influencer Buse Turan, şarkıcı ve modacı Beste Korkmaz, Serhat dizisi oyuncuları Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya, Haluk Özenç, Mert Özbek, Tutku Topaç, Ali Pınar, Çağıl Aydıner ve Musa Evren'in bulunduğu ekip, kentte görev alan itfaiyecilerle bir araya geldi.

Özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik edilen itfaiyeciler, Karadağlı'ya itfaiyeci montu hediye etti.

Ünlü isimler, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, sanatçıların kente yaptığı ziyaretin çok değerli olduğunu dile getirerek, "Çünkü yaralarımız sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental yaralarımız var ve günler geçtikçe bu ruhun içindeki yaralar daha da gün yüzüne çıkıyor. O yüzden son dönemlerde bizim psikososyal desteğe ihtiyacımızın ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de adımlar atıyoruz. Sizlerin ziyaretlerini de bu kapsamda çok değerli buluyoruz." dedi.

Konuşma sırasında yaşanan artçı sarsıntı üzerine Şahin, "Bu arada küçük bir deprem oluyor. Rahat olun, sıkıntı yok. Burası çelik bir binadır. Sallanır ama bir şey olmaz, endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, şehirde her 4 binadan birinin ya yıkıldığını ya da ağır hasarlı olduğu bilgisini verdi.

- Çadır kentte depremzedelerle buluşuldu

Ekip, kentteki çadır kentleri ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi, depremzedelerle görüştü.

Ekibin koordinatörü Züleyha Ortak ise OHAL'in sonuna kadar kendileriyle olmak isteyen ünlü isimleri depremzedelerle beraber olmaya devam edeceklerini aktardı.

Ramazanda iftar sofralarında buluşacaklarını, bayramda yine burada olacaklarını işaret eden Ortak, "Bizim ünlü sanatçı arkadaşlarımıza çağrımız var, gelsinler ve bölgedeki insanları yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

Oyunculardan Tamer Karadağlı ise evvelsi gün Gaziantep'te olduklarını, buradan da Adıyaman'a geçeceklerini ifade etti.

Çocukların yüzündeki tebessümün dünyalara bedel olduğunun altını çizen Karadağlı, "Çünkü o tebessümü yaratmak için geliyoruz. Ekranlarda seyrettikleri insanların onların yanında olması bence onlar için çok önemli. Buraya geldiğimde çok duygulandım. Bu çocuklar bu ülkenin gelecekleri. En büyük zararı aslında onlar gördü. Yani onlara bu süreci mümkün olduğu kadar hissettirmeden geçirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Nefise Karatay da buraya gelmenin, bu atmosferi görmenin bambaşka olduğunu vurgulayarak "Hepimiz koşarak geldik. Elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Acınızı paylaşıyoruz. Bir parça size moral olabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

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