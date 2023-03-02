Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

AA

Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

MALATYA (AA) - Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle önemli bir hasar oluşmadığı belirtildi.

Arslantepe Höyüğü'nün kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, höyük alanında gazetecilere, depremlerin ardından uzmanların höyükte yaptıkları incelemelerle ilgili bilgi verdi.

Malatya halkı ile tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Restelli, "Yıllarca burada çalıştık, hemen insanları, yani işçilerimizi görmek istedim. Gördüm ve biraz daha rahatladım. Onlar buradalar, iyiler. Hayat daha zorlaştı onlar için ama en azından yaşıyorlar. O bizim için çok önemli." dedi.

Restelli, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunması dolayısıyla Arslantepe'nin büyük önem taşıdığına işaret ederek, depremin ardından kazı alanından çekilen fotoğrafları incelediğinde tedirgin olduğunu fakat bölgeyi gezince höyüğün sarsıntılardan fazla etkilenmediğini gördüğünü anlattı.

Uzaktan fotoğraflara bakınca çok farklı göründüğünü dile getiren Restelli, "Buraya gelince beklediğimden çok daha iyi gördüm. Gerçekten büyük hasar yok, binalarda görmedim. Duvar resimleri çok sağlam duruyor. Kalıcı çatının durumu iyi. Bu, ilk temelsiz bir çatı ve durumu çok iyi. Geçici çatı biraz sorunlu. Temizleme çalışmalarını bu yıl yapacağız. Profillerden toprak yıkıldı ama kazı için sorun yok, toprak binalar üstüne yıkıldı ama orada durdu. Bizim için çok büyük bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Höyükteki kazı çalışmalarına bu sezon erken başlayacaklarını ve sezonun uzayacağını vurgulayan Restelli, "Kazı evi sorunlu, onu kullanmayacağız. Buraya gelip çalışacağımız bir yer yapacağız ama son derece memnunuz, çünkü kazı alanındaki yapıların durumu iyi, o da çok önemli." diye konuştu.

- Arslantepe'de geçici çatının yerine yeni bir çatı inşa edilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise depremlerin ardından tescilli varlıkların incelenmesi için Afet Kazı Başkanlığı oluşturulduğunu söyledi.

Kentteki tescilli varlıkların yüzde 85 ila 90'ının incelendiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Depremin ardından ilk günden itibaren alana geldik. Uzmanlarla incelemeler yaptık ve çok şükür ciddi bir hasarımız yok. Ekipler yıkılmış, az, orta veya ağır hasarlı tarihi yapılarımızı inceledi. Bu yapıları ayağa kaldırmak için çalışmalara başlayacağız. Yapılacak işleri belirledik. Arslantepe'deki geçici çatının yerine hızlı şekilde yeni bir çatı inşa edeceğiz. Bilindiği üzere Arslantepe Karşılama Merkezi yapımı vardı, ihale noktasına gelmiştik. Karşılama merkezini de önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerde Malatya'da yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Depremlerde Malatya'da yarıklar oluştu
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 33'e yükseldi
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu ...
Sanatçılardan, depremzedelere moral ziyareti
YEREL HABERLER Sanatçılardan, depremzedelere moral ziyareti
Depremlerden etkilenen Arslantepe Höyüğü için 'durumu iyi' açıklaması
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Arslantepe Höyüğü için 'durumu ...
Malatya Valisi Şahin: 5.6 büyüklüğündeki deprem, psikolojik olarak insanları yıktı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Şahin: 5.6 büyüklüğündeki deprem, ...
Ünlü isimler Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ünlü isimler Malatya'da depremzedelerle bir araya ...
Malatya'da depremzede çocuklar eğlenceli etkinlikler sayesinde moral buldu
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede çocuklar eğlenceli etkinlikler ...
Malatya'da polis telsizinden yıkılan bina anonsları
YEREL HABERLER Malatya'da polis telsizinden yıkılan bina anonsları
Evi yıkılan "Kepçeci Ali" mahallesindeki depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Evi yıkılan "Kepçeci Ali" mahallesindeki ...
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya'da ...
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı denetlenmeli (2)
YEREL HABERLER Abdullah Gül: Bundan sonra yapılacak yapılar sıkı ...
Enkazdan çıkarılan kedileri "Nane" için İzmir'den Malatya'ya döndüler
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan kedileri "Nane" için İzmir'den ...
Malatya'daki yerel gazeteler depremin ardından yeniden yayım hayatına başladı
YEREL HABERLER Malatya'daki yerel gazeteler depremin ardından ...
Malatya'da 54 enkazı kaldırma çalışması
YEREL HABERLER Malatya'da 54 enkazı kaldırma çalışması
Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Pişmanım, art niyetim yoktu
YEREL HABERLER Serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ...
Malatya'da 5 bin 873 kolluk kuvveti görev yapıyor
YEREL HABERLER Malatya'da 5 bin 873 kolluk kuvveti görev yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (3)  
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına ...
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
Gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan adli kontrol ...
5.6´lık depremde, ağır hasarlı iş yerini boşaltırken enkaz altında kalıp, ölmüş
YEREL HABERLER 5.6´lık depremde, ağır hasarlı iş yerini boşaltırken ...
Malatya'daki depremde enkazdan çıkarılan baba ve kızından "hasarlı eve girmeyin" çağrısı
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde enkazdan çıkarılan baba ve ...
Doğanşehir'de depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Doğanşehir'de depremzedelerin ihtiyaçları ...
Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ilaç hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Depremzede ve gönüllü eczacılar meslek dayanışmasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.