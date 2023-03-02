Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Depremlerin ardından kente gelen Ersoy, Merkez Çarşı'da bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Darende ilçesine geçerek, Yukarıulupınar, Aşağıulupınar ve Balaban mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti, afetzedelere başsağlığı dileklerini iletti.

İnönü Üniversitesi Teknokent arkasında altyapı çalışmaları devam eden konteyner kent inşaatını da inceleyen Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.





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