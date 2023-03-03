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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da depremzedeler SGK binasında EYT başvurusunda bulundu

AA

Malatya'da depremzedeler SGK binasında EYT başvurusunda bulundu

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşlar, Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne (SGK) başvuruda bulunmaya başladı.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Malatya SGK İl Müdürlüğü binası önünde yoğunluk oluşturdu.

Emeklilik için başvuruda bulunanlardan Ümit Alıcı, internet üzerinden başvuru yapamadığı için kuruma geldiğini söyledi.

Malatya'nın depremden büyük hasar gördüğünü hatırlatan Alıcı, "Maddi olarak deprem bölgesinde bulunanların buna ihtiyacı vardı. İnsanların dertlerine merhem olur. Depremler nedeniyle insanların bir kısmı il dışına gitti. Hatay'da 4 yakınımı kaybettim, 5 gün onları enkaz altından çıkarmaya çalıştık." dedi.

Maddi durumu iyi olmayan insanlar bulunduğunu dile getiren Alıcı, "Bundan sonra nasıl geçinecekler? Bunlara ciddi anlamda destek olunması lazım, yoksa gerçekten daha zor şartlar bizi bekliyor. Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde yaklaşık yüzde 80 hasar var. İmalat ve üretim durmuş durumda." ifadesini kullandı.

Kentte depremden önce esnaflık yapan Cihan Çolak ise iş yerinin yıkıldığını anlatarak, "Bağkur'lu olduğum için borcum var ve şu an ödeme imkanım yok. Emekli olmak için dilekçe verdim ama sonu ne olur bilmiyorum. 40 bin liraya yakın borcum var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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