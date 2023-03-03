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Depremler Malatya'nın 968 camisinden 420'sinde hasar oluşturdu

AA

Depremler Malatya'nın 968 camisinden 420'sinde hasar oluşturdu

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / KEMAL ÖZDEMİR - Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentteki 968 camiden 420'sinin hasar aldığını, 25'inin ise yıkıldığını bildirdi.

Müftü Şahin Yıldırım, AA muhabirine, yaşanan depremlerden ibadethanelerin de etkilendiğini söyledi.

Kentin birçok yerindeki toplam 968 camiden ilk belirlemelere göre 25'inin yıkıldığını belirten Yıldırım, "Depremde hasar gören yapılar arasında halkın çoğunlukla geldiği, hizmet yürütmüş olduğumuz camiler, Kur'an kursları ve müftülük binalarımız var. Toplam 968 camimizden 420'si hasar almış durumda. Bu camilerden 25'i de yıkıldı. Ancak bu hasarlar bizim kendi gözlemlerimizle tespit etmiş olduğumuz hasarlar." dedi.

- Kur'an kursları da hasar aldı

Kentte bulunan 231 Kur'an kursundan ise 81'inin hasarlı olduğunu aktaran Yıldırım, bunlardan 5'inin ise yıkıldığını vurguladı.

Müftü Yıldırım, şöyle devam etti:

"Rabbim inşallah yıkılan, hasar gören camilerimizi ve diğer yerleri kısa zamanda onarmayı bizlere nasip eylesin. Tabii yıkılan tarafımızın yanı sıra imar edilen tarafımız da var. Aynı zamanda vatandaşların depremde yaşadıkları acıları dindirmek, psikolojik sorunlarını aşabilmeleri için manevi destek vermek gibi görevimiz de bulunmakta. Bu vesile ile depremlerin ardından hasarlı olmayan camilerimizin yaşam alanına döndüğünü ve halkımızın buralara sığındığını gördük. Kur'an kurslarımızda da keza aynı şekilde oldu."

- Merkezi ezanın okunduğu Söğütlü Camisi de hasar gördü

Depremlerde merkezi ezan sisteminin bulunduğu Söğütlü Camisi'nin de hasar gördüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kentte tarihimizi simgeleyen bazı camilerin yıkılarak etkilendiğini görmüş durumdayız. Hemen çarşı içerisinde Söğütlü Camisi vardı, merkezi ezan sesimiz buradan yapılıyordu. Bu merkezi ezan sisteminden bizler halkımıza çağrılar ve uyarılar yapıyorduk. Vatandaşlara özellikle hasarlı binalara girmemeleri, tehlikeli binalardan uzak durmaları ve toplanma alanlarına geçmeleri yönünde uyarılarımız oluyordu. Ancak ikinci depremden sonra orası da zarar gördü. Zarar görünce bizler hemen hızlı bir çalışmayla ezan sistemini başka bir camiye kurdurmak suretiyle yine halkımıza camilerde hizmet vermeye devam ettik."

Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından diğer şehirlerden gönderilen manevi rehberlerin Malatya'da görev aldığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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