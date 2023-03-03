Depremde canlarını kurtaran kayısı üreticileri, enkaz altında kalan ürünlerini düşünüyor

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MALATYA (AA) - FİKRET DELAL/EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da kayısı üreticileri, evlerinin ve ambarların enkazından ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelene depremler nedeniyle Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde çok sayıda ev ile kayısı ambarı yıkıldı.

Evlerin alt katında veya ambarlardaki kayısı kurularına ulaşmak için iş makineleri aracılığıyla molozlar kaldırılıyor. Üreticiler, büyük emekle hasat edip kuruttukları ürünlerini el yordamıyla yıkıntılar arasından çıkarmak için çaba gösteriyor.

Akçadağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede kayısı başta olmak üzere tarımsal ve hayvancılık alanında zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

- "Belki kurtarırız diyoruz"

Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Güley ile 76 yaşındaki eşi Seyit Yıldız, 43 yıllık iki katlı evlerinin enkazından kayısı kurularını kurtarmaya çalışıyor.

İki çocuk annesi Güley Yıldız, AA muhabirine, ikinci depremde görümcesinin evinde, eşinin de dışarıda olduğunu anlattı.

Yıldız, deprem sırasında oturduğu yerden düştüğünü belirterek, "Evin yıkıldığını gördük, ağladık. Yine 'Allah'a şükür' dedik. Can kaybı yok, zarar gelmedi." dedi.

Enkazda 240 kasa kayısıları olduğunu aktaran Yıldız, "Belki kurtarırız diyoruz. Kurtarabilirsek azıcık kurtarırız. Kayısıda büyük emek var. Onu kurtarırsak evin eşyasını kurtarmış oluruz." diye konuştu.

- "İnsanlar geçimini kayısıyla sağlıyor. Başka bir şey yok ki"

36 yaşındaki öğretmen Onur Köse, ilk depremin ardından kent merkezinden babaevine geldiğini söyledi.

Köse, ikinci depremde 3 katlı evlerinin alt kısmının yıkıldığını, üst katların ise ayakta kaldığını ifade ederek, üzerlerine moloz ve bazı parçaların düştüğünü kaydetti.

Kendi imkanlarıyla evden çıktıklarına değinen Köse, "Bir çıktık ki, köyün hepsi yıkılmış. Herkes kendi ailesinin yanına koşturuyor. Biz şu anda yukarıda halamların prefabrik evinde kalıyoruz. Her akşam sallanıyor. Artık psikoloji yok. Yatakta sıçrayıp uyanıyorsun ama yapacağın bir şey yok. Buradaki ev gitti, merkezdeki ev de hasarlı. Altta kayısılarımız kaldı, bir de traktörümüz var." ifadesini kullandı.

Köse, enkaz kaldırıldıktan sonra işçi bulamazlarsa kendi imkanlarıyla kayısıyı çıkartmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Çünkü insanların emeği. İnsanlar geçimini kayısıyla sağlıyor. Başka bir şey yok ki. İnsanlar öğrenci okutuyor, dışarıda bir sürü ihtiyaçları var. Şimdi her şey yıkıldı. Bizim çoğu akrabalar her şeyi bıraktı, buraya geldiler." diye konuştu.

- Üreticinin 20 ton kayısısı enkaz altında kaldı

Mahalle sakinlerinden Erkan Kırteke de çiftçilerin emeği ve alın teri olan kayısıların enkaz altında kaldığını yineledi.

Kendisine ait 20 ton kayısının yıkıntıların altında kaldığını söyleyen Kırteke, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi emeğimiz, arazimizden topladığımız ürünlerimiz ziyan oldu. Şu an ekipler geldi, hasar tespitini yaptılar. Biz de kendi imkanlarımız ve gücümüzle ürünlerimizi enkaz altından çıkartmaya çalışıyoruz."

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