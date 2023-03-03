ÇAYKUR'dan deprem bölgesinde 80 noktada sıcak çay ikramı

MALATYA (AA) - FİKRET DELAL/EYÜP ELEVLİ - ÇAYKUR, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 80 noktada afetzede ve görevlilere ücretsiz çay ikramında bulunuyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım için seferber olundu.

ÇAYKUR da Türk insanının vazgeçilmez içeceklerinin başında yer alan çay ile özellikle soğuk günlerde depremzede ve bölgedeki görevlilerin içini ısıtıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi binasının yakınına getirilen ÇAYKUR tırında, her gün çay ikram ediliyor.

Kentte çay servisinin yapıldığı tırı ziyaret eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Alim, ilk günden itibaren başta Malatya olmak üzere depremin etkilediği illerde araç ve stantlarla açık ve kapalı alanlarda hizmet verdiklerini belirterek "Günlük her bir stanttan yaklaşık 3 bin 500, yerine göre 5 bin bardak sıcak çay dağıtımı yaptık. Depremin ilk günlerinde hava soğuk olduğu için ısınma anlamında güzel bir hizmetti. İnsanlar çay içme ihtiyacını ÇAYKUR'un çay stantlarından karşılıyor." dedi.

Bölgede 80 noktada 250-300 civarında personelin çalışmasıyla çay servisini sürdürdüklerini anlatan Alim, "Ziyaretlerimize Elbistan'dan başladık. Kahramanmaraş, İskenderun ve Antakya bölgesi, akabinde Gaziantep ve Malatya son durağımız oldu. Tüm bayilerimizle devamlı telefonla görüşüyorduk ama bire bir yüz yüze tekrar görmek istedik." diye konuştu.

Alim, depremin ilk günlerinde sadece depremzedelere çay ikramında bulunduklarını dile getirerek "Daha sonra bölgeye gelip depremden etkilenen insanlara hizmet veren herkese çay sunumu yaptık. Bazı yerlerde zaten kapalı alanlarda hizmet veriliyor. Daha sonra çadır kentler kurulunca buraların girişlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



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