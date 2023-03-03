Malatya'da cuma namazı çadır kentte oluşturulan mescitte kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'daki 968 camiden 420'sinin hasar alması, 25'inin ise yıkılması nedeniyle cuma namazı, çadır kentte oluşturulan mescitte eda edildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kentte İl Müftülüğünce çadırdan oluşturulan mescitte vatandaşlar, cuma namazını kıldı.

Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım'ın okuduğu "Müslümanlar birbirinin umududur" başlıklı hutbenin ardından depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaza, çadır kentte görevlendirilen polis ve askerler ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllülerden de katılanlar oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.