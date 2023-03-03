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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Ağbaba'dan depremde zarar gören kayısıyla ilgili açıklama:

AA

CHP'li Ağbaba'dan depremde zarar gören kayısıyla ilgili açıklama:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "CHP'li belediyelerin işbirliğiyle Malatya'da enkaz altındaki kayısıların alımına bugün itibarıyla başlıyoruz. Enkaz altından her çiftçimizden bir ton kayısı alacağız." dedi.

Ağbaba, partisinin il başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Kentin yüzde 60'ına yakınında hasar bulunduğuna işaret eden Ağbaba, "Dolayısıyla Malatya depremden çok etkilenmiş durumda. Malatya merkezde yaşam durmuş. Malatya'dan başka illere ve ilçelerine çok göç var." diye konuştu.

Depremin 25. günü olduğunu, gittikleri yerlerde hala çadır taleplerinin gelmeye devam ettiğini anlatan Ağbaba, çadır sorununun hala çözülemediğini, Kızılayın bu konuda sınıfta kaldığını kaydetti.

Ağbaba, kayısının Malatya ile simgeleşmiş bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Kayısı demek, Malatya demek. Malatya demek, kayısı demek. Deprem Malatya'yı etkiledi ama çiftçimizi de etkiledi. Kayısı enkaz altında bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen yıl kayısı alacağını söylemesine rağmen almadı. Buradan çağrı yapıyoruz. Ey Toprak Mahsulleri Ofisi, bugün kötü günümüz. Eğer sen bugün kayısıyı almayacaksan ne zaman alacaksın? Eğer almayacaksan o Toprak Mahsulleri Ofisi kapatılsın." ifadelerini kullandı.

Enkazdaki kayısıları alacaklarını aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"CHP'li belediyelerin işbirliğiyle Malatya'da enkaz altındaki kayısıların alımına bugün itibarıyla başlıyoruz. Enkaz altından her çiftçimizden bir ton kayısı alacağız. Çiftçinin eline geçen fiyat, ton başı 110 bin lira olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın görevlendirmesiyle Sertaç Sağdıç ismindeki arkadaşımız görevli. Sertaç Bey enkazın başından çiftçi başı bir ton kayısı alacak ve bunu da Türkiye'nin çeşitli belediyelerine göndereceğiz. İş adamları ve sivil toplum kuruluşları da alırlarsa seviniriz. Tarım ve Orman Bakanlığına, Toprak Mahsulleri Ofisine 'Lütfen enkaz altındaki kayısıları ve tütünleri alın.' çağrısında bulunuyorum."

Ağbaba, enkazda kalan, depremden zarar gören çiftçilerle dükkanları ve evleri yıkılan esnafın borçlarının tamamen silinmesi gerektiğini söyledi.

Malatyalılara, "Kentinizi lütfen terk etmeyin." çağrısında bulunan Ağbaba, belediyelerinin konteyner kent kurduğunu, aşevleriyle yemek, ücretsiz internet hizmeti verildiğini, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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