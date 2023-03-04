Malatya'nın kültürel mirası Bakırcılar Çarşısı'nda artık çekiç sesleri yükselmiyor

MALATYA (AA) - KEMAL ÖZDEMİR/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Malatya'da kazan, sitil, sini, tas, sehen (tabak), ibrik gibi çeşitli bakır eşyaların yapıldığı ve çekiç seslerinin eksik olmadığı Bakırcılar Çarşısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

Kentin yöresel kültürünü yaşatan tarihi çarşı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar aldı. Malatya'nın tarihine ışık tutan ürünlerin yapıldığı çarşıda faaliyet gösteren esnaf yıkıntıların arasından bazı ürünlerini çıkarabildi.

Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İzzet Demirci, AA muhabirine, sadece kentin değil aynı zamanda Türkiye'nin kültürü olan Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda artık çekiç seslerinin yükselmediğini söyledi.

Çarşı esnafının ilk depremle yaralandığını ancak ikinci depremle işin daha karmaşık bir hal aldığını dile getiren Demirci, "Depremlerden kent merkezinde bulunan tarihi çarşımız da nasibini aldı. Bu Malatya'nın değeri, kültür dokusu ve ticareti olan bir yer. Burada 210 iş yerimiz vardı. Çok sayıda esnaf buradan ekmek yiyordu. Depremin yıkıcı etkisiyle artık burada kimse kalmadı." dedi.

- "Bakırcılar çarşısını boşaltmak hepimize çok ağır geldi"

Demirci, depremlerin ardından çarşıda yaptığı kontrollerde ilk başta iş yerlerinin ağır hasarlı ve bir bölümün yıkıldığını gördüğünü aktardı. Yeşilyurt merkezli 27 Şubat'taki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ise var olan iş yerlerinin de artık kullanılamaz hale geldiğini vurgulayan Demirci şöyle konuştu:

"Depremlerin ardından esnaf arkadaşları telefonla arayarak iş yerlerini boşaltmalarını istedim. Tüm esnafımız iş yerlerini boşalttı, bazıları Malatya'yı terk etti. Depremin ardından Bakırcılar Çarşısı'nı boşaltmak hepimize çok ağır geldi çünkü buranın kültürü ve vizyonu Malatya için bir değerdir. Kente çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyordu ve gelenler Bakırcılar Çarşısı'nı gezmek için geliyordu. Çarşıda bakırcılarımız, tesisatçılarımız, sobacılarımız gibi en az 30 meslek dalıyla ilgilenen esnafımız bulunuyordu. Çarşımıza insanlar sadece iş için değil kafalarını dinlendirmek için de geliyorlardı."

- "Malatya'mızı terk etmeyeceğiz"

Demirci, insanların çarşıya geldiklerinde duydukları çekiç sesleriyle ayrı bir atmosferi yaşadığını ve haz aldıklarını vurguladı.

Çarşıdan geriye sadece yıkıntıların kaldığını belirten Demirci, "Burası şimdi yıkıldı. Ben her şeyin bittiğini kabul etmiyorum. Biz yine ayakta dik duracağız ve Malatya'mızı yine zor da olsa ayağı kaldıracağız. Perişanlık da olsa çadırda da yaşasak biz Malatya'mızı terk etmeyeceğiz. Terk eden vatandaşlarımızın da bir an önce geri döneceklerinden eminim çünkü çocukları korktu yapamadılar. Yoksa onlar da gitmezdi biliyorum." ifadesini kullandı.

Demirci, Malatya halkının güçlü olduğunu ve bu zor günlerin de üstesinden geleceğine inandığını vurgulayarak "Malatyalı hemşehrilerim kolay kolay geri adım atmaz, hırslıdırlar. Kesinlikle yenik düşmez, yenik düşmeyi sevmez. İnşallah Malatya ve deprem felaketinin yaşandığı diğer illeri hükûmetimiz verdiği destekle ayağı kaldırır. Bizler de her zaman destekçisi olacağız. Özellikle Bakırcılar Çarşısı ve Çavuşoğlu Mahallesi'nde sanayimiz var. Her iki yeri de aynı yerde inşa etmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.





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