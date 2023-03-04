Yeni Malatyasporlu 4 futbolcu başka takımlara transfer oldu

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu, kiralık olarak başka takımlara transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem sonrası ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Oyunculardan Rahman Buğra Çağıran'ın Gençlerbirliği'ne, Abdulsamed Damlu'nun Eyüpspor'a, Ferhat Canlı'nın Yomraspor'a, Enes Savucu'nun ise Ayvalıkgücü Belediye takımına kiralandığı belirtildi.

Kiralık olarak takımdan ayrılan futbolculara başarı ve en kısa sürede tekrar bir arada olma dileğinde bulunuldu.

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