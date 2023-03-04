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Malatya'da depremzedelerin yemeği de tıraşı da Mehmetçik'ten

AA

Malatya'da depremzedelerin yemeği de tıraşı da Mehmetçik'ten

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ/FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçik, Malatya'da kurulan çadır kentte afetzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören 1350 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında kurulan çadır kente yerleştirildi.

Yaklaşık 250 çadırın bulunduğu alanda depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 75 personel görev yapıyor.

Depremzedeler için fırında ekmek pişiren, üç öğün yemek hazırlayan askerler, odun keserek yakmaya hazır hale getiriyor.

Afetzedeleri tıraş da eden Mehmetçik, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

- Depremzedeler Mehmetçik'e minnettar

Yakınlarıyla çadırda kalan 27 yaşındaki Arzu Aylaz, askerin ve polisin ilk günden beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Aylaz, "Bir şikayetimiz veya bir eksiğimiz olsa söylüyoruz, yardımcı oluyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." dedi.

Kardeşi Meltem Aylaz da hayatlarının bir gecede değiştiğini belirterek, zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti.

Mehmetçik'in şartlarını kolaylaştırdığını dile getire Aylaz, "Bakıyorum, bazen rüya gibi geliyor. Sıcacık yatağımızdan kalktık ve bir gecede bu duruma düştük. Annem de sağlıklı bir bireydi, yürüyordu. Şu anda yoğun bakımda, ölüm kalım savaşı veriyor. Bir gecede ne olacağını insan bilmiyor. Bir gecede oldu bu durumumuz. Yine çok şükür sağız, hayattayız." diye konuştu.

Evleri hasar gören üç çocuk babası 38 yaşındaki Aziz Önder, Mehmetçik'e minnettar olduklarını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri burada olmasaydı, şu an buradaki düzenin hiçbiri olmazdı. En baştan en sona kadar çok emekleri var. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Çadır kentte eşiyle kalan 68 yaşındaki Güler Toy, evlerinin hasar gördüğünü, burada her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, "Allah'a şükür vatanımızla milletimizle ayaktayız. Deprem yaşadık ama şu an huzurluyuz çünkü böyle sevecen insanlarımız var. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçımız var. Hayırsever vatandaşlarımız yardımları gönderiyor, onlar da bire bir detaylı şekilde dağıtıyor." dedi.

Toy, askerin özveriyle hizmet sunduğuna değinerek, "Yemeği günde üç defa veriyorlar. Yaşlıyız, gelmesek getiriyorlar. Allah razı olsun. Ayağımda ayakkabı yoktu. Askerlerimiz buldu getirdi, sağ olsunlar. O kadar candan ve gönüldenler ki 'Ana, abla' deyip ağızlarından bal damlıyor. Onlara canımı feda ederim." diye konuştu.

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