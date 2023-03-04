Malatya'da konut, ahır ve ağılları hasar gören vatandaşların yaraları sarılıyor

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde konut ve ahırların ağır hasar gördüğü Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde çadır verilen depremzedelerin hayvanları için ağıl ve ahır yapımına başlandı.

Yaklaşık 120 hanenin bulunduğu kırsal mahallede evleri yıkık ve ağır hasarlı durumundaki vatandaşlar kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan mahalleli, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle gönderilen kerestelerle hayvanları için ağıl ve ahır yapmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kırsal mahallede yapımı devam eden ahır ve ağıllar için yetiştiricilere çadır verdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından mahallenin evlerine bir daha girmemesinin can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini söyledi.

Mahalleye çadır dağıtıldığını, çiftçiler ile yetiştiricilerin aileleriyle çadırda kaldığını dile getiren Solmaz, "Devletimiz kırsal mahallere ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayvanlar açıkta kalmıştı, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği kerestelerle ahırlar yapılmaya başlandı. Mahalleli elbirliği yaparak, yaralarını sarmaya başladı. Devletimiz yardımlarıyla burada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri canla başla çalışarak, gecelerini gündüze katarak, çiftçilerimizin yanında oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Solmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının depremzede çiftçilerle yetiştiricilere verdiği destekleri şöyle sıraladı:

"Ahırı yıkılanlara yem, çadır desteği verildi. Telef olan hayvanların tespit çalışması yapılıyor. Hayvanların sağlık taraması, hasta hayvanların tedavisi yapılarak, ilaç tedariki de sağlanıyor. Büyükbaş hayvan başına 500 lira, küçükbaş hayvan başına ise 50 lira yardım yapılacak. Süt toplanması için ilgili firmalarla koordinasyon sağlanması için de çalışılıyor."

- "Çok şükür can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu"

Kadiruşağı Mahallesi muhtarı Baki Aslan, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardında devletin yardım elini uzattığını belirterek, yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Köyde 80 hanenin yıkık ve ağır hasarlı durumda olduğunu aktaran Aslan, "Evlerin yanında yaklaşık 40 ahır yıkıldı, yaklaşık 200 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. Çok şükür can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. Devletimizden beklentimiz yiyecek, giyecek ile evlerimizin ve ahırlarımızın yapılması. Bizim milletimiz vatanını asla terk edip gitmez, köy topraklarında bir taşın dibinde barınır, memleketini terk etmez. Ahır yapımı için devlet bize 3 tır kereste gönderdi, yaklaşık 20 ton yem geldi. Kızılay ve AFAD'a da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yardımlardan dolayı teşekkür eden Aslan, "Devletimiz bizi de hayvanlarımızı da besliyor. Çok şükür sıkıntı çektirmediler." dedi.





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