Enkazlardan kurtarılan kedi ve köpekler sahiplerini bekliyor

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/KEMAL ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan binalardan kurtarılan kedi ve köpekler, sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hayvanlar da olumsuz etkilendi. Enkazlardan çıkarılan kedi ve köpeklerin bakımı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nda 3'ü veteriner hekim olmak üzere 10 kişilik ekip tarafından özenle sürdürülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar, AA muhabirine, enkaz altından çıkarılan hayvanların barınakta ayrı alanlarda tutulduğunu söyledi.

İki büyük depremin yaraları sarılırken Yeşilyurt merkezli 27 Şubat'taki 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadıklarını hatırlatan Acar, "Bütün insanlarımız canlarımızı kurtarmaya, akrabalarını kurtarmaya koşuyor. Bizim de veteriner hizmetleri olarak enkazda, sokakta kalan, Allah'ın bize emaneti olan dilsiz canlılara sahiplik etmemiz gerekiyordu. Veteriner hizmetlerini hemen organize ederek sahada çalışmalara başladık." dedi.

Enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için gönüllülerin de önemli yardımda bulunduğuna işaret eden Acar, ekiplerin yanı sıra iki hayvan ambulansıyla hizmet verdiklerini anlattı.

Acar, çok sayıda gönüllü veteriner hekimin depremin ardından Malatya'ya geldiğini dile getirerek "İstanbul'dan, Konya'dan, Bursa'dan gönüllü veterinerlerimiz geldi. Veteriner hekimler odamızla Malatya Büyükşehir Belediyemizin karşısında bir sahra hayvan hastanesi kurduk. Vatandaşlarımız enkazda buldukları yaralı hayvanları, barınak uzak olduğu için oraya getirdi. Enkazdan çıkarılarak barınağa getirilen ve tedavisi süren 9 kedimiz, 4 köpeğimiz var. Elazığ'a sevk ettiğimiz yaralı, hasta hayvanlarımız da oldu. Bugüne kadar 72 kedi, 26 köpeğimiz barınağımızda tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

- 30 tona yakın kedi ve köpek maması dağıtıldı

Tek isteklerinin hayvanların sahiplerinin kısa sürede bulunması olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Hayvan barınağı olarak ilk günden itibaren bütün gönüllü hayvanseverlerimiz ile iş birliğine girdik. Depremlerin ardından kentte 30 tona yakın kedi ve köpek maması dağıttık. Bütün ilçelerimize ulaştık. Gelen tüm ihbarları değerlendirdik. Balıkesir ve Van Büyükşehir belediyelerine ait birer hayvan ambulansı ile bizim ekibimizle 32 personelle Malatya'da bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Onlara geçici bir ev olduk ama tek arzumuz bu hayvanlarımızın yeniden ailelerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlamak."

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