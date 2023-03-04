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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

AA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/KEMAL ÖZDEMİR - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılacak 1500 konuttan ilk etapta Tavşantepe mevkisinde inşa edilecek 350'si için çalışmalar başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yılda kalıcı konutların yapılacağını söylediğini hatırlattı.

Tavşantepe mevkisinde TOKİ'nin çalışmasının olduğunu, bölgenin inceleme sonucu konut yapımına uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Zelyurt, "Birinci etap 350 konut, ikinci etap 550 konut, üçüncü etap da 600 konut olmak üzere 1500 konut yapılacak. 350 konutun ihalesi tamamlanmış olup, müteahhidi geldi ve bugün itibarıyla ilk kazmayı vurdu. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Doğanşehir'in 6 Şubat'taki depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olduğuna işaret eden Zelyurt, "Birçok binamız yıkıldı. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Gıda konusunda her türlü destek sağlandı. Çadır konusunda yardımlar devam ediyor. Devletimiz bu işe el attı, insanların mağduriyetini gidermek için TOKİ konutlarımızın çalışmaları başlamış durumdadır." diye konuştu.

- 105 metrekare, 3 oda 1 salon olacak

Zelyurt, binaların 5 katlı planlandığının altını çizerek, "105 metrekarelik 3+1 konutlar yapılacak. Şehrin hafızası da korunacak. Şehir hastanemiz burada, meslek yüksekokulu burada. Meslek yüksekokulunun yan tarafına hükümet binası ihale edilmişti. Şehrin hafızasını, merkezini bozmamak ve geçmiş kültüründen koparmamak için şehrin merkezinde bundan sonra binaların altına iş yerleri yapılmayacak. O yüzden bir çarşı merkezi oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Çarşı merkezini iki katlı olarak önerdiklerini dile getiren Zelyurt, şunları kaydetti:

"Alt katları dükkan, üst katları ofis olarak değerlendirilecek. Ofisler, avukat ve muhasebe ve benzeri bürolar olarak kullanılabilecek. Osmanlı, Selçuklu mimarisi tarzında bir mimari yapı oluşturulması, çarşı merkezinin çevresine de sınırlı bir imar verilmek üzere... Bu sınırlı imar da en fazla 1+1 olabilir, 2+1 olabilir. Sınırlı kat sayısı, düşük yoğunluklu bir yapı oluşturulmak suretiyle şehrin yapılanmasında, imar çalışmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak mutabakatı sağlayarak çalışacağız inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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