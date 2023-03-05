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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçikten engelli depremzedeye tekerlekli sandalye

AA

Mehmetçikten engelli depremzedeye tekerlekli sandalye

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / KEMAL ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçik, Malatya'da çadır kentte kalan engelli depremzedeye tekerlekli sandalye hediye etti.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören afetzedelerin barındığı çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığına bağlı askerler ile Kırklareli'nden gelen 41. Komando Tugay Komutanlığı personeli, Malatya Fuar Merkezi'nde yaklaşık 250 çadırın kurulduğu alanda depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Çadır kentte kalan ve evi depremlerde ağır hasar gören, 20 yıldır yürümekte güçlük çeken bedensel engelli Mehmet Nuri Ulu (50) da Mehmetçiğin "şefkat eli" uzattığı depremzedelerden birisi.

Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerinde oluşturdukları alanlarda topladıkları plastik şişe kapaklarından temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi çadır kente getirerek, Ulu'ya hediye etti. Askerler, tekerlekli sandalyesine oturttuğu Ulu'yu çadır kentte bir süre gezdirdi.

- Askerler ve polisler depremzedelerle yakından ilgileniyor

Depremzede Mehmet Nuri Ulu, AA muhabirine, deprem sırasında engelli olması nedeniyle birinci kattaki evlerinden güçlükle dışarı çıktıklarını söyledi.

Ailesiyle depremin ardından ilk üç gün zorluk çektiklerini ve daha sonra çadır kente gelerek rahat ettiklerini belirten Ulu, şöyle konuştu:

"O zor günlerin ardından gidecek yer ararken, çadır kentte polisler ve askerler olduğu için daha güvenli olur dedik buraya geldik. Çadır kentte hem askerler hem de polisler bizim her türlü ihtiyacımızı karşıladı ve bize baktılar. Yakacak odunumuz ve yemeğimize kadar çadırımıza getiriyorlar. Yürüme engelliyim. 20 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Çadır kente gelen komutan beni gördü ve hal hatır sormaya başladı. Bir ihtiyacımın olup olmadığını soran askerlere ben başta herhangi bir şeye ihtiyacım yok, askerler ve polisler bize bakıyorlar dedim."

- "Allah hepsinden razı olsun"

Ulu, askerlerin ısrarı üzerine şaşkınlık yaşadığını ve kendisine "Sana bir tekerlekli sandalye alalım rahat edersin" dediklerini söyledi.

Tekerlekli sandalyeyi görünce mutlu olduğunu dile getiren Ulu, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalyeyi getiren askerlerimiz 'biz sizin emrinizdeyiz, biz sizin için buradayız. Bir ihtiyacınız olduğunda bize çekinmeden lütfen söyleyin' dedi. Allah hepsinden razı olsun. Daha önce belediye başkanı akülü tekerlekli sandalye vermişti. O da deprem sırasında kullanılmaz hale geldi. Rahatsızlığım romatizma kaynaklı. Bu hastalığın soğuktan kaynaklandığını doktorlar bana söyledi. Yüzde 61 engelli raporum var. Hastalığım gittikçe de artıyor. Romatoloji doktoruna 15 günde bir iğne vuruluyorum. Tekerlekli sandalye ile eşim ve çocuklarımın yanı sıra askerler de hava aldırmak için çadır kentte gezdiriyorlar."

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