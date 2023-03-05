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Ev ve iş yerleri yıkılan iş insanı, oğluyla seyyar satış yaparak hayata tutunuyor

AA

Ev ve iş yerleri yıkılan iş insanı, oğluyla seyyar satış yaparak hayata tutunuyor

MALATYA (AA) - FİKRET DELAL / EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri ve iş yerleri yıkılan iş insanı Kemal Karadağ, oğluyla seyyar tezgahta ekmek arası ciğer ve köfte satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Malatya'da yaşayan, yer altı kaynak görüntüleme ve robotik kodlama yapan yazılım firması bulunan, araç bakımı ile oto yedek parçası üzerine işletmeleri bulunan Karadağ'ın 6 Şubat'taki depremlerde 3 evi ve 2 işletmesi yıkıldı, bir iş yeri de hasar gördü.

Toplam 21 yakınını da depremlerde kaybeden Kemal Karadağ, oğlu Ahmet ile yeniden hayata tutunmak için önceden kullandıkları yangın söndürme kabinini mobil mutfağa çevirdi.

Baba ve oğlu eski iş yerlerinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde ekmek arası ciğer ve köfte satmaya başladı.

Üç çocuk babası Kemal Karadağ, AA muhabirine, depremlerin büyük hasar verdiği kentte insanların şehri terk etmeye başladığını söyledi.

Kendilerinin de bu süreçte boşluğa düştüğünü anlatan Karadağ, "Çocuklarıma hayata bir yerden başlamamız lazım dedim. 62 yaşındayım. Bir gecede bütün birikimim gitti. Bir yerden başlayalım istedik. Ülkemize ve ilimize sahip çıkmak zorundayız. Emekli maaşımı devlet 15 gün önce ödeyince bir an önce bu işe başladık." dedi.

Karadağ, bulundukları bölgede hiç lokanta kalmadığını belirterek, "Sanayide dükkan olmayınca biz de bu işe girdik. İnsanların işi, evi, parası yok. 20 liradan satıyorum. Burada fazla bir kar amacı yok. Depremi fırsata çevirmek değil de insanlar burada kalsın istedik. Ailemle hayatımı idame ettirmek için biraz para kazanıyorum." diye konuştu.

Bir hafta önce seyyar satışa başladığını belirten Karadağ, sanayide 4 bin 500 dükkanın olduğunu, bu işletme sahiplerinin şehri terk etmeleri halinde kent ekonomisinin geriye gideceğini kaydetti.

İnsanlara örnek olmayı da hedeflediğini dile getiren Karadağ, bu yüzden hayata sıfırdan yeniden başladığını söyledi.

Karadağ, bu başlangıcın çocuklarını ve esnaf arkadaşlarını da memnun ettiğini ifade etti.

Ahmet Karadağ ise deprem öncesi farklı sektörlerde iş yerleri olduğunu anlatarak, depremler nedeniyle gerçekleşen yıkımın ardından ufak çaplı da olsa iş hayatına yeniden başladıklarını belirtti.

Bunun farklı bir duygu olduğunu ifade eden Karadağ, "Çok güzel işler yapıyorduk, güzel yerlerimiz vardı. Allah herkese daha iyilerini nasip etsin. Böyle bir felaket başımıza gelince, babamla birlikte elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.




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