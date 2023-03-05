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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

AA

Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

MALATYA (AA) - KEMAL ÖZDEMİR / SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Mehmetçik, Malatya'nın kırsal bölgelerindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ev ve hayvan barınaklarının hasar gördüğü kırsal kesimlerde Mehmetçik yaraları sarmak için seferber oldu.

Kent merkezinde birçok bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerde görev alan Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, ilçelerde ve kırsaldaki mahallelerde de aktif rol üstleniyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde askerler, evleri hasar gören depremzedelere çadır kurup, seyyar sahra mutfağında hazırlanan kahvaltının yanı sıra öğlen ve akşam sıcak yemek ikram ediyor.

Mehmetçik, ayrıca mahallenin kırsal kesimlerindeki yerleşim yerlerini de gezerek buradaki depremzedelere pişirdikleri yemekleri götürüp, giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırsalda da gitmedik yer bırakmayan Mehmetçik, güvenliği temin etmek amacıyla Erkenek'te kurulan çadır kentlerde 7/24 devriye görevini sürdürüyor.

Dağlık ve kırsal kesimlerde araçlarla devriye atan askerler, depremzedelerin yakacak odun ihtiyaçlarını karşılıyor, çocuklara oyuncaklar dağıtıyor.

- "Allah askerlerimizden razı olsun"

Erkenek'te yaşayan ve depremde evi ağır hasar gören 68 yaşındaki Zeynep Yorulmaz, AA muhabirine, deprem anında büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını anlattı.

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Yorulmaz, "Çocuklar ve ben başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra çocukları korkmamaları konusunda teselli etmeye çalıştım. Kızım korkup bağırmaya başladı. Merdivenler yıkılmıştı, güçlükle dışarı çıkabildik. Depremde evimiz ve çocuklarıma ait birçok ev yıkılmıştı. Depremde torunlarım ile damadım hayatını kaybetti." diye konuştu.

Yorulmaz, depremlerin ardından devletin kendilerine her türlü yardımı ulaştırdığını aktardı.

Mehmetçiğin ihtiyaçlarına koştuğunu ifade eden Yorulmaz, "Depremin ardından devletimiz bizlere çadır verdi. Allah askerlerimizden razı olsun, bizlere yiyecek, giyecek getirdiler. Ben hepsine çok çok teşekkür ederim. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsini sevdik ve bağrımıza bastık. Askerlerimiz bize odun, yiyecek ve ekmek getiriyorlar." dedi.

- "Bizlerle beraber yattılar, bizlerle beraber kalktılar"

Depremzede Bülent Şaşkın da depremin ardından bölgeye ilk gelenler arasında askerlerin olduğunu dile getirdi.

Mehmetçiğin yaraları sarmak için canla başla çalıştığını söyleyen Şaşkın, şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Depremin ardından askerimiz bölgeye yetişti. Enkazın altında bulunan vatandaşlarımızın bir kısmını sağ olarak çıkardılar. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. Askerlerimiz Kovancılar'dan geldi. Depremden 3 saat sonra ulaştılar bizlere. Enkazdan kurtarmaya da çadır kurmaya da onlar yardım etti. Biz bunların hepsini gözümüzle gördük. Bizlerle beraber yattılar, bizlerle beraber kalktılar. Her şeyi beraber yaşadık. Tabii bütün bunların ardından buraların asayişini de onlar sağladı."

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