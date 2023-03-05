Malatya'da depremde ağır hasar gören minare iş makinesiyle yıkıldı

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MALATYA (AA) - 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Sütlüce Eyüp Sultan Camisi'nin minaresi iş makinasıyla yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'ndeki Sütlüce Eyüp Sultan Cami, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, AA muhabirine minarenin cami çevresindeki evler için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Kılıç, minarenin alt kısmından hasar gördüğünü belirterek, "Depremlerde minare ağır hasar gördü, bu minarenin etrafında evler ve insanlar var. Depremden önce 5 aile vardı, şimdi 30 aile oldu. Evlerin zarar görmemesi için iş makinesi halatla çekerek, minareyi devirecek. Gerekli izinleri aldık. Koordinatör Kars Valimiz Türker Öksüz'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yıkım öncesi minarenin düşeceği bölgede yer alan telefon ile elektrik kabloları kesildi.

Vinç operatörleri sepetle minareye çıkarak, halatı bağladı. Ardından, iş makinesinin halatı çekmesiyle minare devrildi.



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