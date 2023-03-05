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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan'dan depremzede kayısı üreticilerine çağrı:

AA

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan'dan depremzede kayısı üreticilerine çağrı:

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, depremin yaraları sarılan kentte kaysı üreticilerine, ilaç ve bahçe bakımı çağrısı yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya Ticaret Borsası, üyelerine hizmetlerini kurulan konteynerlerde veriyor.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla Malatya'da seferber olduğunu ve kentin yeniden ayağa kaldırılması için çaba gösterdiğini vurguladı.

Dünya genelinde Malatya'nın kayısı üretiminde önemli bir pay sahibi olduğuna işaret eden Özcan, "Malatya, bilindiği üzere dünya kuru kayısı başkenti ve dünyanın dört bir yanına yılda yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiren bir ilimiz. Depremlerin ardından fabrikalarımız yavaş yavaş çalışmalarına başladı. Yüzde 20 ila 30 arasında çalışmalara başladı. Kayısı fabrikaları depremden zarar görünce tam kapasiteyle çalışamaz hale gelmişti. Depremler sonrası şehir ciddi anlamda göç verdiği için ayrıca personel bulmakta da zorlanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Zorluklara karşın hasar görmeyen veya az hasarlı fabrikalarda üretim ve ihracatın yeniden yapılmasının sevindirici olduğunu kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

"Bütün olumsuz şartlara rağmen şubat ayında 5 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracattan elde edilen 25 milyon dolar da ülke ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir sağlamış oldu. Bilindiği üzere Malatya 2023 -2024 sezonuna da yavaş yavaş giriyor. Zaman daralıyor, çiçek açma dönemi başladı. Çiçek açma ve meyve bağlama sonrası yeni mahsul şekillenecek. Özellikle depremin yaraları sarılırken, verdiğimiz göçü geri almak için buradan da üreticilerimize seslenmek istiyorum. Hayat devam ediyor ve yeniden Malatya'yı ayağa kaldırmak için kayısı aktif rol oynayacak. Yaşadığımız kenti yaşanır hale dönüştürmek için üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle şu an ilaç atma dönemi başladı ve mutlaka bahçelerin bakımlarını yapsınlar."

Özcan, çiçek sonrası ise "domur bağlama" dönemine geçileceğini ve her dönem için kullanılan ilaçların aksatılmadan yapılması gerektiğini vurguladı.

Malatya'nın kayısı ile yeniden ayağa kalkacağını vurgulayan Özcan, sözlerini, "Malatya küllerinden var olacak. Gördüğünüz gibi konteynerlerde yeniden tescilleri yapmaya başladık. Bu alanlarda hizmetleri yapmaya başladık. Bu görmüş olduğumuz alanda hizmet edeceğiz. Umutsuzluğa kapılmanın zamanı değil. Şehri ayağı kaldırmak için çalışacağız." diye tamamladı.

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