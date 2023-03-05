Apartmanlarının yıkımını izleyen depremzedeler, hatırası olan eşyalarını kurtarma umuduyla bekliyor

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, bir bölümü yıkılan apartmanın sakinleri, yıkımını hüzünle izledikleri binanın enkazından hatırası olan bazı eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki 6 katlı Oğuzhan Apartmanı'nın bir kısmı, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci sarsıntıda yıkıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından apartmanın kontrollü yıkımı için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İş makineleriyle yıkımı gerçekleştirilen binanın sakinleri de çalışmaları üzüntüyle takip etti. Enkazdan çıkabilecek eşyaları almak için bölgede bekleyen daire sahipleri, kurtarabildikleri fotoğraf albümü ve bazı özel eşyaları aldı.

Sivas Kangal Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim 29 yaşındaki Erkan Polatdemir, AA muhabirine, ilk depreme nöbetteyken yakalandığını, Adıyaman'daki dedesi ve anneannesinin enkaz altında kaldığını öğrendiğini söyledi.

Polatdemir, Malatya'daki evine uğramadan geçtiği Adıyaman'a, yolların sıkıntılı olması nedeniyle uzun süre sonra ulaşabildiğini, dedesi ve anneannesini ise kurtaramadıklarını anlattı.

Yolculuğu sırasında aldığı gıda ürünleri ve suyu, Adıyaman'da enkaz başındaki insanlara dağıttığını belirten Polatdemir, sonrasında da sağlıkçı olarak yardım ettiğini dile getirdi.

Dairesinde çok sayıda eşyası ve anıları olduğuna işaret eden Polatdemir, "Öğrencilikten kalan, benim için maneviyatı çok yüksek eşyalarım var. Özellikle bağlamam vardı. Babamın kendi el yapımı ve benim bir sürü emeğim vardı onda. Yine kemanım vardı. Kitaplar, anılar, öğrencilikten kalma bir sürü hediye, eşya... Her biri benim için anlam taşıyordu." dedi.

Polatdemir, ufak da olsa eşyalarını kurtarma düşüncesiyle her gün enkazın başına geleceğini sözlerine ekledi.

- "Anısı, hatırası var. Yani parayla alınamaz, istesek de bulamayız"

Polis memuru 52 yaşındaki Erdoğan Başpınar da 14 yılının geçirdiği apartmanda kurduğu iyi dostluklarından ve komşuluklarından bahsetti.

Başka bir yerde satın aldığı eve, ev sahibinden memnun olduğundan ve komşularını bırakmamak için gitmediğine değinen Başpınar, "Burada hatıralarımız var. Şimdi bu enkazda ne bulabiliriz, çıkarabiliriz ona bakacağız. Bir fotoğraf dahi bulsak 'bizim için hatırası, anısı var' diyeceğiz ve alacağız." diye konuştu.

Başpınar, komşularına ait bazı eşyaları bulduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"Muhafaza ediyorum, kendilerine vereceğim. Bunun bile anısı, hatırası var. Yani parayla alınamaz, istesek de bulamayız. Bu saatten sonra geri de dönemeyiz. 'Buna şükür' diyoruz. Canımız sağ. Kelimelerle anlatılamaz. Çok ayrı bir gündü. Kar bir yandan, depremler bir yandan. Yani biz burada o kıyameti resmen yaşadık."

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