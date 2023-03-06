Malatya'da depremin ilk anları itfaiye telsizinde

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından itfaiye ekiplerinin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki binaların yıkılması Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin itfaiye merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.

Depremden hemen sonra itfaiye telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:

İtfaiye 1: Komuta bütün arkadaşları göreve çağıralım acil.

İtfaiye 1: Zaviye Muhtarlığı karşısında bir binanın çöktüğü, içerden seslerin geldiğini... Uygun AFAD veya bizim ekiplerden yönlendirelim.

İtfaiye 1: Doğanşehir 3 merkezde durum ne, Erkenek tarafından çok ihbar geliyor.

Ekip: Battalgazi şube karşısına ambulans acil.

Ekip: Suat Çeyiz'in orada 1 kişi yaralı çıkartıldı çocuk, bir de teyzemiz var.

Ekip: Tevfik Temelli Kur'an Kursu'nun olduğu yerde 6 katlı binanın çökmesi, Akpınar'da Barbaros Sokak'ta binanın çökmesi.

Ekip: Çavuşum, Çavuşoğlu Mahallesi giriş tarafı 4 katlı binanın yıkılması sonucu vatandaşlar göçük altında kalmış, çıkış yapalım.

Ekip: Pırlanta Otel'in karşısı 8 katlı binanın çökmesi

Ekip: Enkaz altından 1 vatandaşımız yaralı çıkarıldı.

Ekip: Avşar Otel'in içerisinde çok sayıda yaralı var, takviyeye ihtiyacımız var.

Ekip: Merkez, itfaiye karşısındaki bina tamamen çökmüş, altında insanlar olduğu söyleniyor, şu an müdahale ediyoruz.

Ekip: Tevfik Temelli Caddesi 6 katlı binanın çöktüğü, altta da vatandaşların olduğu, seslerin geldiği söyleniyor, çavuşum bakalım oraya.

Ekip: Avşar Otel yıkılmıştır, komuta Avşar Otel yıkılmıştır.

Ekip: Deprem oluyor, kapalı alanlardakiler dışarı çıksın.





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