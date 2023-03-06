Turgut Özal Tıp Merkezi depremin yaralarını depremzede sağlıkçılarla sarıyor

MALATYA (AA) - FİKRET DELAL/EYÜP ELEVLİ - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli sağlıkçılar, kendileri de depremden etkilenmelerine rağmen yaralıların tedavisi için büyük özveriyle çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, hasar almayan Turgut Özal Tıp Merkezi'nde depremin ilk anından itibaren depremzedelere müdahale ediliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, AA muhabirine, ilk depremden sonra gelen hastalara müdahalelerinin yerinde ve acil bir şekilde yapıldığını söyledi.

İlk sarsıntıda büyük sorun yaşamadıklarını ancak ikinci depremi kimsenin beklemediğini dile getiren Başkıran, "Ameliyathanede hocalarımız deprem anında sallana sallana ameliyatlarını bırakmadılar. İkinci depremden sonra bütün ekibimiz acile yöneldi. Acil sağlık hizmetlerimizde hiçbir sıkıntımız olmadı. Sağlık çalışanlarımız hepsi gönüllü olarak, kendi birimi olmamasına rağmen gelip hizmet vermeye çalıştılar. Başvuran 600 hastamızın gerekli acil ve tıbbi müdahalesi yapıldı." dedi.

- Depremden sonra 4 karaciğer nakli gerçekleştirildi

Bu süreçte farklı bölümlerde yaklaşık 150 ameliyat gerçekleştirildiğini anlatan Başkıran, karaciğer nakli konusunda önemli bir merkez olduklarına işaret ederek, "Bu süre zarfında hastanemizde 6 kök hücre, 4 karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sağlıkçıların da depremzede olduğunu ve bu süreçte, hastaların sağlıklarına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Başkıran, "Burada çalışan bütün sağlık çalışanlarımız depremzede. Özelikle hastaları gezerken, 'Aman diyorum, bakın hemşirelerimiz ve doktorlarımız depremzede lütfen onlara da depremzedeymiş gibi davranın'. Bunları söylerken gözleri yaşaran hastalarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Gideceği yerleri olmayan hasta yakınlarının hastaneyi ev olarak da kullandığını vurgulayan Başkıran, sağlık çalışanlarının da aileleriyle hastanede kaldığını, yaklaşık 1500 kişinin hastanede konakladığını sözlerine ekledi.

- Tedavisi süren hastalar sağlıkçılara minnettar

Merkezde tedavi olan 24 yaşındaki Sena Karaaslan, ilk depremde kendi, ikincisinde ise babannesinin evinde olduğunu aktardı.

Müstakil olan evden sarsıntı sırasında kaçarken üzerine duvar çöktüğünü belirten Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık bir saat kadar bir kurtarma sürecim oldu. Kalça kırığı problemi yaşadım. Şu an iyiyim. Hastaneden çok memnunuz. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Sağlığım iyiye gidiyor. Çok korkunçtu. Kurtarılamam sanıyordum çünkü sadece köyde biz vardık. Başka kimse de yoktu. Ailecek gitmiştik, 15 kişiydik. Kurtarıldığım anda çok mutlu oldum."

Dört çocuk babası 50 yaşındaki Hüseyin Zencirkıran da iki katlı evde depreme yakalandığını ve balkondan düşerek yaralandığını belirterek, "Şimdi hastanedeyim. Allah devletimize zeval vermesin. Sadece adımı ve TC kimlik numaramı sordular. Ben de verdim. O gün bugün de tedavi görüyorum. Dışarda bir sürü kişi var. Çoğunun ailesi ölmüş. Buna da şükür. İyi kurtulmuşuz. Allah bizi çoluk çocuğumuza bağışladı." dedi.

Zencirkıran, doktor ve hemşirelerin kendisiyle çok ilgilendiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



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