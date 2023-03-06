Yeni Malatyasporlu Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'a kiralandı

Instagram'da eğer bu adımları takip ederseniz...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'da kiralık olarak forma giyecek.



Kulüpten yapılan açıklamada, ligden çekilme kararı sonrası futbolcuların transfer sürecinin devam ettiği belirtilerek kiralık olarak takımdan ayrılan Erşan Yaşa'nın Fatsa Belediyespor forması giyeceği ifade edildi.



Açıklamada futbolcuyla en kısa sürede tekrar bir arada olma dileği de iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.