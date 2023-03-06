Depremzede çocuklara hayvanat bahçesi morali

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da, Mehmetçik depremzede çocuklara ve ailelerine yönelik hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören depremzedelerin barındığı çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile sosyal etkinlik organize etti.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığı personelinin refakatinde toplu ulaşım araçlarıyla Malatya Hayvanat Bahçesi'ne götürülen depremzede çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

280 çocuk, yırtıcılar başta olmak üzere tropikal iklim bölgelerinden hayvanlara ilgi gösterdi.

Mehmetçik kucağına aldığı depremzede çocuklara hayvanları tanıtarak onlarla yakından ilgilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.