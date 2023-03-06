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Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 32 bin 195 bina tespit edildi

AA

Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 32 bin 195 bina tespit edildi

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 32 bin 195 bina tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki 131 bin 991 binadan 32 bin 195'inin, 372 bin 321 bağımsız bölümden de 90 bin 347'sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirtildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 71 bin 549 konut ile 14 bin 397 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu kaydedilen açıklamada, kentte 4 bin 152 çadır ile 2 bin 637 konteyner kurulduğu, 44 bin 965 çadırın da dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yıkılan binalardan 262'sinin enkazının kaldırıldığı dile getirildi.

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