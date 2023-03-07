Malatya'da depremzedelere günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyorlar

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ/FİKRET DELAL - Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde afetzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Afetin ilk gününden bu yana insanların yaralarını sarmak için gayret sarf eden vakfın öncülüğünde Malatya Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde kurulan aşevinde kazanlarda yemek pişiriliyor.

Avrupa Yetim Eli Derneği, Yetimler Vakfı ve İHO Ebrar'ın da desteğiyle hazırlanan yemekler, kentin 5 farklı noktasında üç öğün olarak afetzedelere dağıtılıyor.

Yemek çeşitlerinin yanında tatlı, meyve ve içecek ikramı da yapan görevliler, çocuklara balon hediye etmeyi ihmal etmiyor.

- "Ramazanın sonuna kadar devam ettireceğiz"

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, AA muhabirine, İstanbul merkezli vakıf olarak depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

İlk olarak 11 ilde yardım faaliyetlerine başladıklarını, bazı noktalarda da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Kurtaran, afetzedelerle dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olacaklarını ifade etti.

Kurtaran, şu an 6 ilde halihazırda aşevlerinin hizmet verdiğini aktararak, "Malatya'da günlük 10 bin kişilik yemek çıkartıyoruz. Bu kapasitemizi biraz daha arttıracağız. Türkiye geneli şu an 70 bin kişiye her gün sıcak aş ikramımız oluyor. Bunu ramazanın sonuna kadar devam ettireceğiz inşallah." dedi.

Diğer insani yardım çalışmalarını da sürdürdüklerine değinen Kurtaran, hijyen paketi, gıda, bebek bezi ve maması ile kısmen çadır yardımı yaptıklarını kaydetti.

- "Bizi ev sıcaklığında hissettirmeye çalışıyorlar"

63 yaşındaki depremzede Cemal Uğurlu, ilk depremin ardından evi terk ettiklerini, sonrasında gittikleri müstakil evlerinde ikinci sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Her iki evinin de hasarlı olduğunu, bahçeye kurdukları çadırda yaşadıklarına değinen Uğurlu, "Allah milletimiz, devletimiz ve herkesten Allah razı olsun. Büyük katkıda bulundular. Büyük hizmet veriyorlar. Yani devletimiz ve herkes seferber olmuş. Hiç eksik bir şey yok. Gıda olsun, su olsun, odun olsun..." diye konuştu.

Evleri ağır hasar gören ve ailesiyle çadırda kalan 43 yaşındaki Rabia Geçit, şu ifadeleri kullandı:

"Evimizde gibi üç öğün yemek veriliyor. Hayırsever insanlar da her türlü yardımda bulunuyor. Hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyorlar. Zaten Türk halkını söylemeye gerek yok. Herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor. Bizi ev sıcaklığında hissettirmeye çalışıyorlar. Çadırda olabildiği kadar memnunuz. Şu andaki şartlara göre gayet güzel. Yardım için elini uzatan herkesten Allah razı olsun."

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