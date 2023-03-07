Bakan Kurum, Malatya'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Malatya'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:

AA

Bakan Kurum, Malatya'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, içerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, depremden sonra yapımına başlanan ve devam eden proje alanları için Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Kurum, 4 saat süren toplantının, Malatya'daki hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek ve yeni yapılacak yerleşim yerlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, kanaat önderleri, uzmanlar ve vatandaşlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Malatya'nın 6 Şubat'ta yaşanan depremden en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çeken Kurum, "Malatya'mız ilk depremden sonra vatandaşlarımızın dışarı çıkması sebebiyle vefatın az olduğu, ancak yoğun yıkımın yaşandığı illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde en yoğun hasar gören illerimizden bir tanesi. İnşallah seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 85 milyon vatandaşımız tek yürek. Bir ve beraber olacağız ve inşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, arama kurtarma çalışmalarının ardından geçici barınma alanlarının kurulması için hızla harekete geçtiklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Malatya'mızda bu kapsamda konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Bu konteyner kentlerimizde inşallah sıcak sularımız akacak. Tuvaletimiz, banyomuz, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları sosyal alanlar da projelerin içinde yer alacak ve en kısa zamanda bitirip vatandaşlarımıza etaplar halinde bu teslimleri gerçekleştiriyor olacağız." şeklinde konuştu.

Deprem sonrasında Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalara bir kez daha bakılmaya başlandığını vurgulayan Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

- 1 milyon 712 bin bina incelendi

Depremden etkilenen illerde 5 milyon 717 bin bağımsız bölümden oluşan, 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İçerisinde 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda ise 90 bin 347 bağımsız bölümden oluşan 32 bin 195 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. İnşallah birkaç gün içerisinde 6 ilimizin de hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızı bu konuda e-devlet üzerinden bilgilendirmelerle birlikte artık hak sahipliği sürecini de başlatmış olacağız."

Kurum, yaşanan deprem felaketinde bir devletin alabileceği en hızlı aksiyonu gösterebilmek için çabalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında afet konutlarını yapma sürecini başlattık. İlk kazmalarımızı ellerimizle vurduk ve Malatya'mızda da ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Malatya'mızda toplamda 66 bin 230 konut ve 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz. Bölgede zemin etüt çalışmaları tamamlanan ve en doğru zeminin en sağlam zeminin olduğu yerlerde çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda bilim insanlarımızın ve bilimin ışığında, hocalarımızla, yerel yönetimlerimizle en doğru yerin tespitini yapıyor ve inşa sürecini başlatıyoruz."

- 9 Mart'a kadar 27 bin 849 konutun yapımına başlanacak

Afet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan ihale süreçleriyle, Gaziantep'te 7 bin 890, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, Kahramanmaraş'ta 5 bin 630, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 2 bin 420, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 konutun yapımına başlandığını duyurdu.

Kurum, bu kapsamda dün Kahramanmaraş Afşin'de 588, Göksun'da 499, Malatya Yeşilyurt'ta 1542 konutun sözleşmelerinin yapıldığını, bugün ise Adıyaman Tut'ta 431, Gaziantep Islahiye'de 427, Nurdağı'nda 479, Kahramanmaraş Göksun'da 605, Türkoğlu'nda 525 konutun sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, afet konutlarının inşası için 21 Şubat'ta başlayan yapım seferberliğiyle 9 Mart'a kadar toplam 27 bin 849 konutun yapımına başlanmış olacağını açıkladı.

- Köy konutlarının inşası başladı

Kurum ayrıca, yer seçimleri yapılan köy konutlarının inşasına da başlandığını belirterek, "Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 1240 köy evimizin ve yine Adıyaman'da köy konutlarımızın sözleşmelerini imzaladık ve köy konutlarımızı da 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Malatya'nın tarihinin eski çağlara dayanan kadim şehir olduğunu vurgulayan Kurum, şehirde bulunan tarihi ve tescilli binaların dikkate alınarak yeni yerleşim yerlerinin planlandığını ifade etti. Kurum, bu kapsamda, şehirdeki tüm paydaşların özellikle de bilim insanlarının sürece dahil olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, 3 buçuk yıl önce yaşanan deprem sonrasında afetzedelere bir yıl içerisinde yeni konutları inşa etme sözünü verdiklerini ve bu kapsamda 8 bin 246 konutu bitirerek teslim ettiklerini anımsattı.

Kurum, Malatya'nın ve depremden etkilenen diğer şehirlerin yeniden kalkındırılacağını belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla buradaki tescilli yapılarıyla bu kadim coğrafyayı her alanda inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan hiçbir kimsenin, hiçbir vatandaşımızın endişesi ve şüphesi olmasın. Devletimiz kudretiyle, tüm gücüyle deprem bölgesindedir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlattık
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 21 bin 62 konutumuzun yapımını başlattık
Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor
Garda 04.17'de duran tarihi saat, depremin unutulmaması için çalıştırılmadı
YEREL HABERLER Garda 04.17'de duran tarihi saat, depremin ...
Depremde iş yerleri yıkılanlar enkazdan çıkacak eşyalarını bekliyor
YEREL HABERLER Depremde iş yerleri yıkılanlar enkazdan çıkacak ...
Kaderi depremlerle örülen "Teze Cami" asrın felaketine dayanamadı
YEREL HABERLER Kaderi depremlerle örülen "Teze Cami" asrın ...
Malatya'da depremzedelere günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyorlar
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedelere günde 10 bin kişilik sıcak ...
Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 32 bin 195 bina tespit edildi
YEREL HABERLER Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 32 ...
Malatyalı depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı
YEREL HABERLER Malatyalı depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye ...
Depremzede çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar hayvanat bahçesini gezdi
Depremzede çocuklara hayvanat bahçesi morali
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara hayvanat bahçesi morali
Yeni Malatyasporlu Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'a kiralandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Erşan Yaşa, Fatsa Belediyespor'a ...
Türk Kızılay, Malatya'nın kırsal mahallelerde sağlık hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Malatya'nın kırsal mahallelerde sağlık ...
Malatya'nın "depremzede itfaiyeci"leri çadır kentlerdeki çocuklarla stres atıyor
YEREL HABERLER Malatya'nın "depremzede itfaiyeci"leri çadır ...
Turgut Özal Tıp Merkezi depremin yaralarını depremzede sağlıkçılarla sarıyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi depremin yaralarını ...
Malatya'da depremin ilk anları itfaiye telsizinde
YEREL HABERLER Malatya'da depremin ilk anları itfaiye telsizinde
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini ...
Malatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin ...
Apartmanlarının yıkımını izleyen depremzedeler, hatırası olan eşyalarını kurtarma umuduyla bekliyor
YEREL HABERLER Apartmanlarının yıkımını izleyen depremzedeler, ...
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan'dan depremzede kayısı üreticilerine çağrı:
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan'dan depremzede ...
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet'in de hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet'in de hayatını ...
Malatya'da depremde ağır hasar gören minare iş makinesiyle yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde ağır hasar gören minare iş ...
AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu
YEREL HABERLER AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için ...
Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını ...
Malatya'da binası hasarlı yerel TV'ye konteyner stüdyo desteği
YEREL HABERLER Malatya'da binası hasarlı yerel TV'ye konteyner ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.