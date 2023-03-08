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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı üniversite öğrencileri Malatyalı depremzedelere gönüllü yardım ediyor

AA

Yabancı üniversite öğrencileri Malatyalı depremzedelere gönüllü yardım ediyor

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'ya Elazığ'dan gelen yabancı üniversite öğrencileri, kendilerini borçlu hissettikleri Türkiye için Kızılay bünyesinde gönüllü olarak çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan sonra sığındıkları Türkiye'de Elazığ'daki Fırat Üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli Nermin Şilu, Cenin İbrahim ve Lina Elbekir, depremlerin ardından depremzedelere yardım edebilmek için Türk Kızılaya başvurdu.

Malatya'da görevlendirilen öğrenciler, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesinde kurulan konteyner kentte Türk Kızılaya ait araçta yapılan yemek, çay ve ikramlıkların dağıtımını yapmaya başladı.

Öğrencilerden Nermin Şilu, AA muhabirine, Türkiye'de hayata yeniden başladığını, halen eğitimini sürdürdüğü Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'de çalışmayı hedeflediğini söyledi.

Depremin ilk anlarında panik yaşadıklarını ve çok korktuklarını dile getiren Şilu, "Ailem Hatay'daydı ve onlara ulaşmaya çalıştım. Ben depremi Elazığ'da yurtta yaşadığım için burada olduğunu sandım. Depremin Hatay'da olduğu aklıma bile gelmedi. Sonra Allah'a şükür ailemden haber alabildim." dedi.

- "Türkiye'ye çok borçlu olduğumu düşünüyorum"

Şilu, deprem sonrası bir arkadaşının gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gideceklerinin haberini aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Arkadaşım bizim de katılıp katılmayacağımızı sordu. Şimdi yaralarımızı sarmazsak ne zaman yardımcı olacağız? Bugün elimizden gelen bir tek gönüllü olmak. Depremden bu yana buradayız. Elazığ'a gittim ve geri döndüm çünkü yapamadım. Depremzedeler ile nasıl iletişim kurayım, nasıl acılarını azaltabilirim bilemiyorum. Üzülüyorum bazen de oturup ağlıyorum. Yemek dağıtıyoruz, çocuklarla oyun oynuyoruz, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türk halkına o kadar borcumuz var ki gerçekten unutamam. Her zaman Türkiye'ye çok borçlu olduğumu düşünüyorum. Üniversiteye girince mezun olunca hiçbir ülkeye gitmeyeceğimi, borcumu ödeyeceğimi söylemiştim."

Cenin İbrahim ise Suriye'deki savaş sırasında babasını kaybettiğini, annesiyle geldiği Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını söyledi.

Gönüllü olmaktan dolayı mutluluk duyduğuna dikkati çeken İbrahim, çocuklarla birlikte zaman geçirmeye ve onları sevindirmeye çalıştığını belirtti.

Lina Elbekir de Türkiye'ye 10 yıl önce geldiğini, aldığı eğitimlerin ardından şu an Fırat Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Gönüllü çalışmaya bundan sonra da devam edeceğini belirten Elbekir, "İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Depremden en çok etkilenen sanki çocuklar. Onlara çeşitli yiyecekler dağıtırken çok mutlu oluyorlar. Yaşlı teyzelerimiz de var ve bize dua ediyorlar. Bunları duyunca da çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

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