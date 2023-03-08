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Deprem öğrencilerin hayallerini yıkamadı

AA

Deprem öğrencilerin hayallerini yıkamadı

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / KEMAL ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da öğrenciler, geleceğe dair hayallerini ve umutlarını kaybetmeden azimle derslerine çalışıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde okulları hasar gören veya güvenlik açısından derslerine Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda devam eden öğrenciler, eğitimlerine dört elle sarılıyor.

Akçadağ ilçesi Fatih Fen Lisesi bahçesine kurulan çadırlarda 8. ve 12. sınıf öğrencileri, hayallerini süsleyen okulları kazanmak için yaşadıkları zorluklara rağmen derslerini aksatmadan sürdürüyor.

Okul bahçesinde 127 öğrencinin eğitim gördüğü 6 çadırda 19 gönüllü öğretmenin verdiği derslerden, kırsal kesimlerden ücretsiz servislerle taşınanlar da yararlanıyor.

Çadırda verilen LGS ve YKS kurslarından yararlanan öğrencilere, ücretsiz kırtasiye ve kitap desteği de sağlanıyor.

- "Gayet güzel bir yer hem de güvenli"

Kursa gelen 12. sınıf öğrencisi Sude Naz Güde, AA muhabirine, depreme Akçadağ'da ailesiyle yakalandıklarını ve ikinci sarsıntıda evlerinin tamamen yıkıldığını söyledi.

Evlerinin bahçesine kurdukları çadırda yaşadıklarını anlatan Güde, "Okulda ise kurulan çadır sınıflara gelerek eğitimimize devam ediyoruz. Böylelikle en azından moral olarak kendimizi toparlıyoruz. Hem de derslerimizden geri kalmamış oluyoruz. Gayet güzel bir yer hem de güvenli. Arkadaşlarımızla burada moral buluyoruz. Öğretmenlerimiz çok iyi, okuldaki arkadaşlarımız da zaten hep tanıdığımız arkadaşlar." dedi.

Çadırlarda derslerine devam etmenin mutluğunu yaşadığını belirten Güde, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra sınavı hiç düşünmedik. 'Ne zaman olursa o zaman gireriz ne de olsa canımız sağ.' dedik. Fakat sonra baktık ki bize olanaklar sağlandı. Mesela 12. sınıflar ikinci dönem konulardan muaf tutuldu. Bunun bize karşı bir avantaj olduğunu düşündük ama dışarıda kalmamızın dezavantaj oluşturduğunu da düşündük. Çünkü kaynaklarımız yoktu. Evden çıkarken her şeyimiz enkaz altında kalmıştı. Ancak kısa sürede kaynaklarımızı da bizlere sağladılar sağ olsunlar. Şu an okul bahçesine kurulan çadırlarda ders alarak açığımızı da kapatıyoruz."

Güde, eşit ağırlık okuduğunu ve öğretmen olmak için daha çok çalışacağını kaydetti.

- "Rakiplerle aramızı fazla açmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz"

Akçadağ Fen Lisesi öğrencisi Emirhan Aslan da depremin hayallerini yıkmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Depremin ardından devletimizin burada sağladığı imkanlarla diğer rakiplerle aramızı fazla açmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zor şartlarda bulunduklarını ve depremin kendilerinde psikolojik etkiler bıraktığını belirten Aslan, "Ama bunlara rağmen devletimizin desteği ve aldığımız psikolojik destekle bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Burada öğretmenlerimiz bizlere ders anlatıyor ve arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz. Bu sayede sorunları aşarak hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mekatronik mühendisi olmak istiyorum, hedefim o yönde. Askeri ve silah sanayinde ASELSAN'da çalışmak istiyorum." dedi.

- "Piskososyal destekle toparlanmaya çalışıyoruz"

Akçadağ'a 2 yıl önce geldiklerini anlatan Rüveyda Erdem ise depremin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Depremlerden önceki hayalini gerçekleştirmek için daha çok gayret gösterdiğini dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"İnsanları dinlemeyi seviyorum bu nedenle psikolog olmayı çok istiyorum. Bizim depremden sonra psikolojimiz çok bozuldu. Psikososyal destekle toparlanmaya çalışıyoruz. Psikoloji okumak istiyorum. Allah bir daha göstermesin ama deprem olduğunda etkilenen insanları anlamak ve onlara yardımcı olmak isterim. Öyle uzaktan onları izlemek istemem."

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