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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede esnaf hasarlı dükkanlarının önünde çalışıyor

AA

Depremzede esnaf hasarlı dükkanlarının önünde çalışıyor

MALATYA (AA) - FİKRET DELAL / EYÜP ELEVLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'da iş yerleri hasar gören esnaf, dükkanlarının önünde işlerini sürdürmeye çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iş yerleri de hasar gördü. Esnafın bir kısmı hasar alan dükkanlarının önünde işlerine devam ederek hayata tutunmaya çalışıyor.

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Kahraman Çıkla, AA muhabirine, karma bir sanayi sitesi olan alanda 2 bin 500'e yakın dükkanın yer aldığını söyledi.

Sitedeki 1700’e yakın dükkanın orta ve ağır hasarlı olduğuna dikkati çeken Çıkla, "Esnafımızı, iş yerlerini mümkün olduğu kadar açık tutması için çağırdık. Gelip dükkanlarını açanlar oldu. Esnafımız içeriye girmeden dükkanlarının kapısının önünde çalışıyorlar." diye konuştu.

Toparlanmak için esnafın çalışması gerektiğinin altını çizen Çıkla, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda esnafımıza önem verilmesi lazım. Sanayi siteleri çok önemli. Toparlanma için bu sanayi sitelerinin öncelikli olması düşüncesindeyiz. Bizlerin ayakta kalması için muhakkak destekler olması lazım. Görüşmelerimizde bunu hep dile getirdik. Projeler sunduk. Malatya'da yerinde dönüşüm ya da yeni yapılacak sanayi sitesi kurulmasını talep ettik. Bu talepleri verirken çözüm önerileri de sunduk. Devletimizin bize önem vermesi ve özen göstermesi gerekir. Hep birlikte bu işin altından kalkalım."

- "Ticaretin ayağa kalkması gerekiyor"

Herkesin acısının büyük, bu durumun toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Çıkla, acıların destek olunarak unutulacağını belirtti.

Çıkla, şehirden ayrılan esnafla telefonla görüştüklerini ve sanayinin ne olduğuna dair sorularla karşılaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yaralar sarılacaktır, biraz zaman istiyor. Bu zaman içerisinde biz de yavaş yavaş toparlanacağız. Ticaretin ayağa kalkması gerekiyor. Bize destek verilmesi gerekiyor. Biz tekliflerimizi sunduk. Çok güzel ilgi de gördü. Bunların yerine getirilmesiyle hep beraber kalkınmak istiyoruz. Arkadaşlara her zaman söylüyoruz, 'Memleketimizi terk etmeyelim, ayakta tutalım.' Bu da birlik ve dayanışmayla olacak bir iştir."

- "Kazanıp memleketimizi ayağa kaldıracağız"

Traktör koltuk kılıfı imalatı yapan 55 yaşındaki Aziz Karadağ, deprem öncesi 12 kişi çalıştıklarını, şu anda 5 kişi kaldıklarını ifade etti.

Evinin de iş yerinin de ağır hasarlı olduğunu, bir hayırseverin ailesine evlerini açtığını aktaran 3 çocuk babası Karadağ, "Günde 50 kilometre uzaklıktan işime gelip gidiyorum. Tutunmaya çalışıyoruz. Mecbur çalışıp ekonomimize katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Karadağ, 35 yıldır yaptığı işte yurt içi ve dışına çalıştıklarını vurgulayarak, "Arkadaşlarla beraber çalışmak zorundayız. Memleketimizi bırakmadık, bırakmayacağız da. Kazanıp memleketimizi ayağa kaldıracağız. Başka çaremiz yok. Atölyemiz komple yıkıldı. Yaklaşık 20 makinemiz enkaz altında. Şu an iki makinemiz kaldı. Kurtardığım 2 makineyle çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Depremde iş yerinin bir duvarı yıkılan oto egzoz işi yapan Yusuf Özer de "Depremden sonra sanayimizde ekmek parası için tekrar çalışmaya başladık. Eşimle bahçeli bir yerde arabanın içinde kalıyorum. Her gün yaklaşık 25 kilometreden işime gelip gidiyorum. Evim ve iş yerim de hasarlı. Mecbur ekmek parası için dükkanıma gelip dışarıda bu işi devam ettiriyorum." ifadelerini kullandı.

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