Malatya'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Kentte taksicilik yapan Ö.Y, Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta "imam nikahlı karısı" B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.



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