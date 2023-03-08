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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Din görevlilerinden depremzede çocuklara oyun ve eğitim terapisi

AA

Din görevlilerinden depremzede çocuklara oyun ve eğitim terapisi

MALATYA (AA) - EYÜP ELEVLİ / FİKRET DELAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar alan Malatya'da çadır kentlerde kalan çocuklar için düzenlenen eğitim ve oyunlarla afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Malatya İl Müftülüğünce depremzede çocuklar için 12 noktada eğitim veriliyor.

Çadır kentlerde konaklayan çocuklar, din görevlileri ile eğitim ve sosyal etkinliklere katılıyor.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, AA muhabirine, çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitim alan din görevlilerinin, oluşturulan çadırlarda çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.

Farklı illerden görevlilerin geldiğini anlatan Bekiroğlu, "Mesela şu an Erzurum ve Bayburt ekibi burada. Çadır kentlerdeki çocuklarımıza hem çeşitli hediyeler takdim ediyor hem de birtakım eğitici ve eğlenceli oyunlar tertip ediyorlar. Bununla çocukların bir nebze de olsa yaşadıkları o travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için çaba sarf ediliyor." dedi.

Bekiroğlu, kendileri de dahil birçok eğitmenin depremzede olduğunu vurgulayarak, "Müsait olan kardeşlerimiz bizzat gelip burada fedakarlık yaparak çocuklarla ilgilenmeye çalışıyor. Çünkü onların da aileleri var. Onların da mağdurluk durumu var. Ama dışarıdan gelen ekipler biraz daha avantajlı. Onlara teşekkür ederiz. Ülkemizin birçok ilinden geldiler ve bizlere destek oldular. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Erzurum Müftülüğünde Kur'an öğreticisi Hanife Kaya ise çocuklara yalnız olmadığını hissettirerek onların kaygılarını, üzüntülerini gidermek için hizmet yaptıklarını aktardı.

Kaya, çocukların eğitimlere severek katıldığına işaret ederek, "Etkinlikler eşliğinde onların üzüntülerine ortak olmaya çalışıyoruz. Bu zor şartlar altında da çadırlarda faaliyetler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların zor bir süreçten geçtiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Sevdikleri ortamı kaybettiler, sevdikleri rutinlerden ayrıldılar. Onları bir nebze olsun bu ortamdan uzak tutmak amacıyla yaptığımız faaliyetlerle yüzlerinin güldüğünü görmek bizi de mutlu ediyor elbette. Sevgi, saygı, değerler eğitimi başlıkları altında işlediğimiz konuları şu kısa sürede bütünleştirerek ele almaya çalıştık. Bunlarla birlikte yine değerler eğitimini ihtiva eden hareketli oyunlar oynatıyoruz. Çocukları daha çok zinde tutacak, onlara enerji verecek faaliyetler yürütüyoruz."

Depremden etkilenen çocuklar da verilen eğitimlerden ve edindikleri arkadaşlıklardan memnun olduklarını dile getirdi.

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