Malatya ekonomisinin can damarı kayısı pazarında hareket başladı

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, kayısıcı esnafın faaliyet gösterdiği Büyük Şire Pazarı'nda bazı tüccarlar faaliyete başladı.



6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte Büyük Şire Pazarı az hasar alırken yaralarını sarmaya çalışan esnaf, işletmelerini açarak ticari faaliyete başladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentin Kahramanmaraş merkezli, daha sonra da 27 Şubat'ta 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldığını, birçok işletmenin hasar gördüğünü anlattı.

Kentin ekonomik ve ticari hayatının normale dönmesi için çalıştıklarını dile getiren Özcan, "Organize sanayi bölgesindeki kayısı işleme farikaları depremlerde çok fazla hasar almadı. OSB'deki işletmelerimiz genel olarak çalışır durumda. İşletmelerde kapasite düşürerek, kayısı ihracatına başladık." diye konuştu.

Büyük Şire Pazarı'nın üreticiyle tüccarın buluştuğu yer olduğuna işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

"Üretici kayısıyı burada, tüccar ve ihracatçıya pazarlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yaptığı denetimler neticesinde pazardaki iş yerleri hafif hasarlı olduğuna dair karar çıktı. Akabinde hızlı şekilde üreticinin kayısısını pazarlayabilmesi için burada iyileştirme yaptık, temizliğini gerçekleştirdik. Esnaf arkadaşlara Büyük Şire Pazarı'nın faal olduğunu bildirdik. Pazar, 3 gündür faaliyette, üretici yavaş yavaş kayısısını pazarlamak için getiriyor, tacir ve tüccar arkadaşlar da satın alıyor. Ürün buradan işletmelere transfer ediliyor. "



Kuru kayısı üretiminde Malatya'nın dünyada önemli yeri olduğunu hatırlatan Özcan, "Malatya büyük avantaja sahip, Malatya ekonomisini buradan ayağa kaldıracağız. Kayısının olduğu her yerde kentte önemli ekonomik ve sosyal iyileşme gerçekleşecek. Yeni mahsulün şekilleneceği süreç başladı artık. Yaklaşık 10 gün sonra çiçek açma dönemi başlayacak. Meyve bağlamayla yeni ürünümüzü göreceğiz. Şu an mevcut malla ihracatımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Deprem sürecinde 5 bin ton ihracat

Dündar, depremlerin yıkımına karşın kuru kayısı ihracatının devam ettiğini belirterek, "Şubat ayı ihracatında kayısı yine sürpriz yaptı, bütün olumsuzluklara rağmen 5 bin tona yakın ihracat gerçekleştirdik. Mart ayı için de yüksek miktarda ihracat planlıyoruz. Tek problemimiz personel. Şehir ciddi anlamda göç verdi, bu göçü tekrar geri döndürerek, ticari hayatı başlatacak altyapıyı da oluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fabrikada çalışacak işçilerin kalmaları için yaşam alanları oluşturulmaya başlandığını bildiren Özcan, "Havaların da ısınmasıyla üreticilerin bahçelerinde hayatlarını devam ettireceği dönem başlayacak. Çadırlar ciddi anlamda kuruldu, bir taraftan konteynır kentler kuruluyor." dedi.

- "İhracat devam edecek"

Büyük Şire Pazarı işletmecilerinden Ahmet Dündar ise pazartesi gününden itibaren ürün alımına başladıklarını dile getirdi.

Dündar, "Alışveriş oldu, köylü burada. Köylü ağaçlarına ilaç atıyor, ticaret devam ediyor. İzmir firmaları kuru kayısıyı buradan götürerek İzmir'de paketleyip ihraç ediyor. İhracat devam edecek. Biz buradayız. Devlet burada üzerine düşeni yapıyor. " ifadelerini kaydetti.

Pazar esnafından Sabri Duran da "Dükkanlardaki kayısıyı depremlerden sonra satın aldık, pazarımız açık. İhracatçıları da bekliyoruz. Üreticiler kayısılarını pazara getirsinler." diye konuştu.

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