Malatya'da depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü hediyesi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır kentlerde yaşayan depremzede kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seval Yılmaz, beraberinde psikososyal destek ekipleriyle depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören ve çadır kentlerde yaşayan kadınları ziyaret etti.

Yılmaz ve psikososyal destek ekibi, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak hediyeler verdi.

Ziyaretlerde kadınlara psikososyal destek hizmeti sağlanarak, depremin etkileri azaltılmaya çalışıldı.



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