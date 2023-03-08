Malatya'da Mehmetçik, depremzede kadınlara karanfil verdi

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, çadır kentte yaşayan afetzede kadınlara karanfil verildi.

2. Ordu Komutanlığında görevli askeri personel, 374 çadırla 1792 vatandaşa hizmet veren Şehit Hamit Fendoğlu Otobüs Terminali'ndeki (MAŞTİ) çadır kentte kalan kadınları ziyaret etti.

Mehmetçik, karanfil verdikleri kadınların günlerini kutladı.

Çadır kentte yaşayan Sema Kuşçu, AA muhabirine, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah razı olsun, iyi ki buradasınız. Sağ olsunlar her imkan sunuluyor, hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Çiçekle çok mutlu olduk. Deprem psikolojisinden sonra bu çok iyi oldu." dedi.

Ayfer Karaderi ise Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanmasından dolayı teşekkür ederek, "Rabb'imden gelene hamdolsun. Şükür sağız ve her şeyimiz düzenli." ifadelerini kullandı.

Songül Aslantaş da tüm kadınların gününü kutlayarak, kimsenin deprem yaşamaması temennisinde bulundu.



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