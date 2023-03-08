Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi

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MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Malatya'ya gelen Karaismailoğlu, beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Doğanşehir ilçesine geçti.

İlk olarak ilçeye bağlı Polat Mahallesi'ndeki çadır kenti ziyaret eden Karaismailoğlu, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Doğanşehir ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

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