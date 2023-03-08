Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelerle buluştu.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesindeki Polat köyünde AFAD'ın kurduğu çadır alanını ziyaret etti.

Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.

Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu, Doğanşehir Devlet Hastanesinde kurulan İlçe Afet Koordinasyon Merkezine de giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.