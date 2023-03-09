Akfen Holding, Malatya'da 700 kişilik çadır kentin yapımını tamamladı

MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Akfen Holding, Malatya'da 700 kişilik çadır kent kurdu.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, şirketlerin çadır kent oluşturma çabaları devam ediyor.

Malatya'da depremin ardından barınma sorununu çözebilmek sürdürülen çalışmalara özel şirketler de destek sağlıyor.



Devletin ilgili birimleriyle koordine olan şirketlerden Akfen Holding, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki araziye 700 kişilik çadır kent kurdu.

Akfen Holding Şehir Hastaneleri İşletmeleri Genel Müdürü Uğur Kılınç, AA muhabirine, depremlerin hemen ardından holding olarak sahaya çıkarak yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özellikle İskenderun ve Antakya ile çevresindeki çoğu köye giderek insanlara yardım ulaştırdıklarını belirten Kılınç, "İskenderun'da çalışmalarımıza devam ederken acil bir yardım ve destek çağrısıyla Malatya'ya geldik. İki gün içerisinde Malatya'da 100 çadırlık yaklaşık 700 kişinin yaşayacağı çadır kent kurduk ayrıca tuvalet ve banyolarla, ısıtıcı ve şofbenleri de yaptık." dedi.

Kılınç, kentte örnek olabilecek bir çadır kent inşa ettiklerine değinerek, "Çadır içi aydınlatması, yangın söndürme cihazları, altyapısı ve çevresinin ışıklandırılmasıyla tamamını bitirdik. Bundan sonraki süreçte umarım ülkemiz, devletimiz, milletimiz böyle büyük yaralar almaz." ifadesini kullandı.

Çadırlardan birinin eğitim faaliyetleri için ayrıldığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Holdingimizin milletimizle el ele sürdürdüğü kampanya ile bundan sonra yardımlarımızın inşallah devamı gelecektir ayrıca Malatya Valiliği'nin bu süreçte çok büyük katkısı oldu. Acil desteğe ihtiyacımız var dediğimiz her alanda burada yardımlarını eksik etmediler. Herkes el ele verdi ve çok kısa sürede çadır kentimizi inşa ettik."

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