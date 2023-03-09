Polis Arama Kurtarma ekipleri Malatya'daki enkazlardan 100 kişiyi kurtardı

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MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Malatya'da Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri enkazlardan 100 kişiyi sağ kurtardı.

Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına PAK ekipleri de katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının bitimine kadar görev alan PAK ekipleri, enkazlardan 100 kişiyi sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

- 6 bin 267 polis kentteki çalışmalarda görev aldı

İlk depremin ardından Acil Afet Eylem Planı uygulamasına geçilen şehirde 3 bin 594 polis görev yapmaya başladı. İlerleyen süreçte 2 bin 673 polisin de eklenmesiyle 6 bin 267 polis kentteki çalışmalarda görevli oldu.

Toplanma alanları, ağır hasarlı binaların bulunduğu bölgeler, çadır kentler, yardım dağıtım alanları, havalimanı, otogar, tren garı, hastaneler ile sokaklarda görev alan polis ekiplerine, artan araç trafiğinin düzenlenebilmesi için 47 trafik ekibi ve 315 trafik polisi de eşlik etti.

- Yaya devriyeler görevini sürdürüyor

Polis sorumluluk alanının 17 bölgeye ayrıldığı kentte huzur ve asayiş çalışmalarına 24 saat devam ediliyor. Halen 2 bin 934 polis, 87 ekip ve 104 mahallede bulunan yaya devriyeler de görevini sürdürüyor.

Rutin çalışmalarının yanı sıra çadır kentlerde de görev alan ekipler, çocuklar ve yaşlılara yönelik çeşitli aktiviteler de düzenledi.

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