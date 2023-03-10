"Onbeşliler", depremzede kardeşleri için seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Onbeşliler", depremzede kardeşleri için seferber oldu

AA

"Onbeşliler", depremzede kardeşleri için seferber oldu

MALATYA (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - "Onbeşliler gardaşlarının yanında" sloganıyla Tokat'tan yola çıkan Pazar Belediyesi, depremin ilk günlerinden itibaren günde 12 bin kişilik yemeği depremzedelere ulaştırıyor.

Belediye meclis üyeleri ve çalışanlarla beraber Malatya'ya gelen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AA muhabirine deprem sonrası yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kıyafet, gıda gibi yardım malzemelerinin toplanması ve dağıtımı için ilçe olarak tek vücut olduklarını aktaran Yılmaz, belediyenin aşçısını, seyyar mutfağını alarak Malatya'ya geldiklerini söyledi.

"İlçemiz 14 bin nüfusa sahip. İkinci günden sonra biz burada 12 bin porsiyon yemek çıkartmaya başladık." diyen Yılmaz, dostluğun böyle günlerde belli olduğuna işaret etti.

Kardeşlerini zor günde yalnız bırakmamak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Cenaze evinde yemek pişmez. Dostları gelir, pişirir mantığıyla hareket ettik. Malatya Belediyesi buradaki enkaz, cenaze işleri, enkaz kaldırma, yaralı kurtarma işlerini yaparken biz de hayat kurtaran arkadaşlarımıza, emniyet güçlerine 24 saat boyunca yemek çıkarttık. 54 yaşındayım. İnsanlığımın en güzel günlerini geçirdim burada. Acıları paylaştık, ağladık. Dertleri dinledik." ifadelerini kullandı.

- "Çanakkale gibi zaferle sonuçlanacak"

Gönüllülerle beraber ihtiyaç sahiplerinin konum attıkları yerlere gittiklerini vurgulayan Yılmaz, Tokat'tan hayırseverlerin getirdiği 250 sobayla köylerden toplanan odunları da çuvallayarak depremzedelere teslim ettiklerini kaydetti.

"Onbeşliler gardaşlarının yanında" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onbeşliler deyince insanın yüreğini çekiyor. Tokat'tan 15 yaşında ve üzerinde olanlar Çanakkale Savaşı'na gitmiş. Biz de onbeşlilerin torunlarıyız. Onbeşlilerin torunları olarak bugün de burada aynı Çanakkale gibi zaferle sonuçlanacak, bir bedel ödenecek bir şey yaşadık. Çünkü bombalansa 10 şehir bombalanamazdı. Ecdat ne diyor? 'Devleti yaşat ki millet yaşasın, milleti yaşat ki devlet yaşasın'. Biz de onbeşlilerin torunları olarak burayı bir cephe olarak gördük. Burada kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Bunlarla beraberiz, kovulana kadar da gitmeyeceğiz."

- Dostluk köprüsü kurdular

Yılmaz, bu acılı günlerde güzel dostluklar edindiklerini vurgulayarak, bunun dostluk köprüsü olarak ebediyete kadar devam edeceğini dile getirdi.

Bu acı günlerde millet olmanın tadına vardıklarını ifade eden Yılmaz, "Devlet olmanın büyüklüğünü gördük. İnsan olduğumuzun da farkına vardık. Mevla'm bu millete bu acıyı bir daha yaşatmasın. Bugün nasıl bir araya geldiysek bundan sonra daha da sıkı sahip çıkmalıyız birbirimize. En önemlisi de şu, bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Bu ülkeden yani buradan başka bu topraktan başka yaşayacak ve yaşama hayali kurduğumuz bir toprak yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 371'inin enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 371'inin ...
Malatya'da milyonluk villalar depremde yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'da milyonluk villalar depremde yıkıldı
Malatya'da 'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 'Lezzet Sokağı' yaya ve araç trafiğine ...
Malatya'da 6 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da 6 katlı bina çöktü
Malatya'da depremlerde bir kısmı yıkılan bina Sincik merkezli depremde çöktü
YEREL HABERLER Malatya'da depremlerde bir kısmı yıkılan bina Sincik ...
Malatya'da kayısı yüklü kamyon şarampole devrildi: 7 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı yüklü kamyon şarampole devrildi: 7 ...
GÜNCELLEME - Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi ...
Malatya'da devrilen kamyonda 7 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da devrilen kamyonda 7 kişi hayatını kaybetti
Polis Arama Kurtarma ekipleri Malatya'daki enkazlardan 100 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Polis Arama Kurtarma ekipleri Malatya'daki ...
Akfen Holding, Malatya'da 700 kişilik çadır kentin yapımını tamamladı
YEREL HABERLER Akfen Holding, Malatya'da 700 kişilik çadır kentin ...
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin ...
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (3)
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (3)
Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da depremzedelerle bir ...
GÜNCELLEME - Malatya'daki depremlerde hasar alan 5 katlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Malatya'daki depremlerde hasar alan 5 ...
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü (2)- ...
Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da ziyaretler ...
Malatya'daki depremlerde hasar alan 5 katlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER Malatya'daki depremlerde hasar alan 5 katlı bina ...
Mehmetçik´ten Malatya'da depremzede kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Mehmetçik´ten Malatya'da depremzede kadınlara ...
Depremlerin etkilediği Malatya'da 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Depremlerin etkilediği Malatya'da 12 sağlık çalışanı ...
CHP heyeti, Malatya'da depremzede kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP heyeti, Malatya'da depremzede kadınlarla bir ...
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde ...
Malatya'da Mehmetçik, depremzede kadınlara karanfil verdi
YEREL HABERLER Malatya'da Mehmetçik, depremzede kadınlara karanfil ...
Malatya'da depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü hediyesi
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede kadınlara Dünya Kadınlar Günü ...
Malatya ekonomisinin can damarı kayısı pazarında hareket başladı
YEREL HABERLER Malatya ekonomisinin can damarı kayısı pazarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.