DSİ Malatya'daki kayısı bahçelerinin susuz kalmaması için sondaj kuyuları açıyor

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MALATYA (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce kuraklık ve depremin etkisiyle kayısı bahçelerinde mağduriyet yaşanmaması için sondaj çalışması başlatıldı.

DSİ 9. Bölge Müdürü Kenan Akyürek, AA muhabirine, mart ayı itibarıyla başladıkları sulama suyu sondaj çalışmalarında şu ana kadar 3 sulama suyu kuyusu açtıklarını söyledi.

DSİ'nin Elazığ, Aydın ve Isparta bölge müdürlüklerinden gelen sondaj ekiplerinin 24 saat süreyle çalıştığını aktaran Akyürek, "Gerek kuraklık gerekse deprem etkisiyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla sulama suyu sondaj kuyuları açılmaya başlandı. Bu çalışma Sultansuyu Barajı sulaması kapsamındaki çok sayıda köyü ilgilendiriyor." dedi.

- 350 bin kayısı ağacının su ihtiyacı karşılanacak

Bölgedeki kayısı üreticilerinin sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere çalışıldığına dikkati çeken Akyürek, "Çalışma yapılan bölgede yaklaşık 36 bin dekarlık alanda 350 bin kayısı ağacının su ihtiyacının teminine katkı vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sulama sezonu öncesinde hedeflerinin 30 su kuyusunu aktif hale getirebilmek olduğunu vurgulayan Akyürek, şunları kaydetti:

"Şu anda 4 ve 5'inci kuyumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları sulama sezonu öncesinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle bu hedefe ulaşabilmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ayrıca Sultansuyu Barajı'nda daha önce kullanılmayan ölü hacim olarak nitelendirilen su hacmini de baraja pompalar kurarak kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede kuraklık ve depremin etkisiyle ortaya çıkan olumsuzlukların en aza indirilmesi anlamında büyük katkı sağlanmış olacaktır."





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